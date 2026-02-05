澎湖資源回收場大火！濃煙蔽天燃燒2千平方公尺

澎湖白沙鄉岐頭村一處資源回收場今日發生火警。 圖：澎湖縣政府消防局提供

[Newtalk新聞] 澎湖縣白沙鄉岐頭村一處資源回收場今日清晨發生火警，由於現場堆積大量塑膠類廢棄物，火勢一發不可收拾且黑煙密布，經歷消防人員3小時撲救，火勢已有趨緩，燃燒面積約2000平方公尺。所幸未造成人員傷亡。

澎湖縣政府消防局今日獲報，岐頭村51之5號某回收場起火燃燒，立即出動第二大隊及白沙分隊，派遣3輛消防車、共6名人員趕赴現場，並同步通報警察局派員警戒及自來水公司澎湖營運所協助水源加壓，並通知白沙鄉公所及環保局派員到場協處。

為防止火勢擴大延燒，消防局隨後加派馬公分隊、澎南分隊及湖西分隊共3車5人到場支援。消防局指出，目前火勢已大致趨緩，惟因大量塑膠類廢棄物燃燒，致現場黑煙密布，消防局勤務人員仍持續搶救中。

澎湖縣消防局指出，現場主要燃燒物為塑膠類廢棄物，目前燃燒面積初估約2000平方公尺，並造成挖土機1部燒毀，幸好未造成人員傷亡。由於現場堆置大量廢棄物，已協請白沙鄉公所支援挖土機1部協助挖掘，以加速滅火作業。

