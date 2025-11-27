澎湖走私474公斤大麻案 5人遭起訴

（中央社澎湖縣27日電）澎湖檢警調與海巡今年8月聯手查獲走私474公斤大麻等毒品案，在逃的高姓主嫌遭通緝外，陳嫌等5名運毒犯嫌，澎檢昨天偵結，依違反毒品危害防制條例起訴，並聲請沒收運毒快艇。

澎湖地檢署表示，今年8月間接獲走私毒品情資，檢察長周士榆高度重視，指示澎湖地檢署、海巡署澎湖查緝隊、第八海巡隊、第七岸巡隊、調查局中部機動工作站、澎湖縣刑警察隊、馬公分局、新北市警察局淡水分局等單位組成專案小組，經長期縝密蒐證，在海上與岸際嚴密查緝。

今年8月17日，由在逃的高姓男子為首的運毒集團，以新台幣300萬元報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛「日月星168號」快艇至七美外海接運大麻，再運送至湖西龍門裡正角搶灘，並由陳姓、蔡姓、呂姓、李姓等人租車在岸際接運。

檢警專案團隊派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，陳姓船長驚覺事跡敗露，往外海行駛，並海拋大麻。海巡艦艇立即掌握該快艇航跡，從裡正角、龍門、烏崁、鎖港、山水，嵵裡到風櫃，打撈陳嫌海拋大麻共計799小袋，毛重474公斤後，分裝成40大袋上艇。

專案團隊掌握事證，於民國114年8至11月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提陳嫌、陳嫌、蔡嫌並聲請羈押獲准，扣押快艇日月星168號1艘。全案昨天偵結起訴陳嫌等5人違反毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品大麻罪，通緝1人，並聲請沒收快艇1艘，以斷絕毒品交通工具。

澎湖地檢署表示，此運毒集團以澎湖作為走私毒品之轉運站，所查獲第二級毒品大麻總毛重高達近474公斤，數量驚人，為今年查獲最大宗大麻運輸案。若流入本島，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害。（編輯：黃世雅）1141127