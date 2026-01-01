澎湖跨年晚會在地團體輪番演出 鄉親齊聚「好事發生，『馬』上精采」迎接2026 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】迎接2026年到來，澎湖縣政府31日晚間於縣府前廣場舉辦「好事發生，『馬』上精采」跨年晚會，邀請多組在地表演團體輪番登臺演出，陪伴鄉親度過2025年最後一夜。雖然沒有大咖藝人撐場，但晚會現場氣氛熱烈，接近倒數時刻，人潮齊聚廣場，在歡呼聲中一同迎接嶄新的一年。

跨年晚會節目內容多元豐富，集結澎湖在地社團與表演團體，展現澎湖豐沛的文化能量與藝術活力，為2025年倒數時刻帶來熱鬧而溫暖的演出，縣長陳光復晚間率領縣府團隊到場，與鄉親一同倒數迎接2026年，在璀璨煙火施放下，彼此互道恭喜，並祝福新的一年縣運昌隆、國泰民安。

廣告 廣告

倒數時刻，縣長陳光復率一級主管上台，齊向鄉親報告今年累積的成果，也期許未來繼續攜手共創更多美好回憶。(圖/澎湖縣政府提供)

陳光復表示，回顧2025，與鄉親共同累積了滿滿的珍貴回憶，從春節發送福袋、元宵跑廟乞龜，到澎湖化石館重新開張、故宮國寶跨海來澎展出，再到大型地方盛事舉辦，包括國際鐵人三項賽、澎湖國際海上花火節、泳渡澎湖灣及大行軍活動等，每一天都與縣民朋友一起創造屬於澎湖的精彩時刻，也期許未來繼續攜手共創更多美好回憶。

陳光復說，感謝鄉親朋友三年來對縣政推動的支持與鼓勵，無論在社會福利、醫療照護、教育發展、觀光行銷、文化推廣、產業扶植及地方建設等各面向，縣府皆一步一腳印，持續努力讓澎湖變得更好。在縣政推動過程中，雖難免出現不同意見，但透過充分溝通與相互理解，「讓澎湖更好」始終是大家一致的目標。未來，縣府團隊仍將持續傾聽民意、穩健施政，打造宜居、幸福、永續發展的菊島家園。

澎湖跨年晚會，全由在地社團及表演團體擔綱，展現澎湖豐沛的文化能量與藝術活力，為2025年倒數時刻帶來熱鬧而溫暖的演出。(圖/澎湖縣政府提供)

跨年晚會節目內容多元，集結優秀的澎湖在地社團與表演團體，包括澎湖社區大學薩克斯風研習班、熱舞暖場-澎湖縣國際標準舞蹈研究學會、戰鼓活力有氧舞蹈-澎湖縣有氧體適能推廣協會、舞蹈-琦琦兒童舞蹈團、弦月樂團、Dream Army 夢想方舟藝能學園、澎湖縣海翁合唱協會、澎湖縣澎湖灣印象歌唱協會、菊饗曼陀林樂團、澎湖縣舞蹈運動聯誼協會、澎湖縣飛揚流行舞蹈協會、澎湖縣南風天歌唱協會、澎湖知音創意歌唱推廣協會、遊手好弦樂團、DF 現代音樂樂團、好地樂團、澎湖縣風之樂薩克斯風協會、澎湖縣新住民舞蹈推展協會、身呼吸藝術舞蹈團、好娛樂創意舞蹈工作室、Show Band、貳樓second floor等，展現澎湖豐沛的文化能量與藝術活力，為2025年畫下熱鬧而溫暖的句點。

立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！

澎湖跨年晚會在地團體輪番演出 鄉親齊聚「好事發生，『馬』上精采」迎接2026 - https://www.watchmedia01.com

澎湖跨年晚會在地團體輪番演出 鄉親齊聚「好事發生，『馬』上精采」迎接2026 - https://www.watchmedia01.com