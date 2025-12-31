澎湖跨年晚會 警方加強維安

（中央社澎湖縣31日電）「好事發生 馬上精彩」2026澎湖跨年晚會今晚登場，活動於縣府前廣場展開5小時接力演出，警方超前部署維安，確保晚會順利進行。

今年澎湖跨年晚會未邀請知名藝人跨海演唱，首度由在地20餘個優秀表演團體擔綱演出，包括薩克斯風、國際標準舞、戰鼓、舞蹈、勁歌熱舞、異國風情舞蹈及合唱等節目，輪番上台接力演出，將從晚上7時30分持續至1月1日0時30分，縣府前廣場已陸續湧入人潮。

倒數時刻，澎湖縣長陳光復將率領縣府團隊在煙火的施放下與現場民眾迎新年。警方除在縣府廣場四周道路實施交通管制，也派遣大量警力在現場加強維安。

明天清晨，縣府前廣場還將舉辦元旦升旗暨慢跑活動。（編輯：黃世雅）1141231