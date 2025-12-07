澎湖跨海大橋伸縮縫驚見裂痕 澎湖工務段派員搶修
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖跨海大橋是連接澎湖縣白沙鄉與西嶼鄉的唯一交通要衢，橫跨急流險灘的吼門水道，現是第2代大橋(1996年通車)，全長2494公尺，由於已通車近20年，橋上伸縮縫出現裂痕，經養護的交通部公路局南區養護工程分局澎湖工務段派員巡邏發現，立即聯繫維修廠商展開修復作業。
原本是遠東第一長橋的澎湖跨海大橋，原橋因20餘年來，因橋址所在海流湍急，潮汐變化迅速及長年東北季風吹襲、腐蝕嚴重，又交通量快速成長，原有車道已不敷使用。1996年通車，改建後全長為2494公尺，其中路堤1519公尺，橋梁975公尺、橋寬13公尺。
新橋完工後，至今也使用近20年，橋上預留的伸縮縫，在熱漲冷縮情況下，橋面出現裂痕，負責養護的交通部公路局南區養護工程分局澎湖工務段，每日都派員在橋上巡視，今(7)日發現1道裂縫，約4公分寬立即通報，但因澎湖缺工，臨時調料、調工進行修復，希望能在1天內完成，消除民眾疑慮。
其實，跨海大橋出現伸縮縫裂痕已有多處，早在澎湖大行軍時，橋上就出現鐵板保護裂痕，擔心影響往來人車安全，此次再度發現裂痕，讓不少民眾擔心跨海大橋是否需要全面進行檢修？澎湖工務段長芮健行表示，橋面主體工程仍相當堅固，並無危險性，工務段每日都會派員巡視橋面狀況，民眾可以放心。
