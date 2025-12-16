澎湖跨海大橋出現巨無霸烏賊？AI影片假新聞 律師提醒已觸法

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫舉行澎湖大行軍的澎湖跨海大橋，連日來在YT知名頻道出現一段影片，內容描述大橋出現巨無霸烏賊，明顯AI影片製作的假新聞，引發各界恐慌，不少人痛批自媒體搏流量，任意製造假新聞擾亂民心，雖然創作者最後也出面承認造假，但律師桂祥晟表示，行為已經觸法。

網路上流傳這段影片，以澎湖跨海大橋為背景，在下方湍急海流中，大批巨無霸烏賊蜂擁而出，還特寫眼部，活靈活現的模樣，讓人怵目驚心，引發不少網友關注，並紛紛在下面留言，有人說是「外星人入侵」，但更多人質疑是假新聞，企圖擾亂民心，造成各界恐慌，痛批自媒體是社會亂源，缺乏新聞道德操守，一切以譁眾取寵、搏網路流量為主，忽略社會安定重要性。

針對各界如山倒海的負評，原創者「@user-givemeahand」出面說明，「本影片為創作影像呈現，僅供娛樂與討論，並非即時新聞或官方紀錄，請理性觀看，感謝理解。」但傷害已造成，事件不會如此平安落幕，尤其牽涉法律問題，網路雖然強調自由發揮，還是有一定規範。

律師桂祥晟表示，利用AI製作假新聞的行為，即使不觸犯刑法第151條恐嚇公眾安全罪，也可能觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」。

