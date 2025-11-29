澎湖跨海大橋成長龍 民眾體驗逆風行軍

（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」今天在澎湖跨海大橋登場，來自全台各地1000多名軍民一起逆風前行，並提供土魠魚等「白沙三金宴」讓民眾品嚐，留下難忘回憶。

今天「2025澎湖大行軍」活動由澎湖縣長陳光復、澎湖防衛部指揮官陳俊源中將、西嶼鄉長李添進、白沙鄉長宋萬富、旅遊處長陳美齡等人與1000多名大小民眾一起行軍。澎湖防衛指揮部率步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵參與，跨海大橋上宛若一條長長人龍，場面壯觀。

陳光復表示，感謝來自全台的1000多名民眾參與，今天冷氣團與風勢減弱，是非常適合行軍的天氣，民眾可好好體驗「逆風而行」，沿路欣賞澎湖獨特的海天景色。

「澎湖大行軍」在澎防部戰鼓與幼兒園小朋友表演、國軍軍事裝備展示後鳴笛出發，1000多名民眾從澎湖跨海大橋漁翁島段出發，逆風前行至白沙段。警方也調派警力在現場管制人車，整座跨海大橋擠滿行軍隊伍，十分盛大。

縣府與白沙鄉公所在通梁漁港站還準備「黑金（紫菜）、綠金（海菜）、白金（土魠魚）」等在地3金海鮮美食，供所有參賽者品嚐。來自本島的民眾除可領取500元消費券外，還能免費搭乘「澎湖好行」暢遊十大文化場館及澎湖北環、湖西和澎南等3環各景點。

縣府旅遊處表示，「澎湖大行軍」今天完成第一場次，下一場將於12月13日登場。（編輯：黃世雅）1141129