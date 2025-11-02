澎湖跨海馬拉松10處100道美食 邊跑邊賞景兼嚐美食

（中央社澎湖縣2日電）2025菊島澎湖跨海馬拉松，來自國內外3400多名選手，今天拂曉時分開跑，場面盛大；賽道還設有10處100道美食供選手品嚐，非澎湖籍選手，還可領取首波500元「冬遊澎湖消費券」。

全台唯一「跨海+跳島」的「2025菊島澎湖跨海馬拉松」活動，來自國內外3400多名男女選手參加，今天清晨6時30分由觀光署長陳玉秀、澎湖縣政府參議林長安、無黨籍議員許月里、澎管處長郭振陵等人共同鳴笛，分別從西嶼遊客中心與馬公觀音亭兩地開跑，場面壯觀。

陳玉秀表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽是全台唯一「跨海+跳島」馬拉松賽事，在8年前就知道這是澎湖故鄉的一大知名馬拉松活動，尤其是在賽道上搭配有海鮮等美味品嚐，來到澎湖跑馬拉松，最能深度探索這座城市美景，今天也首度下場體驗慢跑一段，並允諾明年將參加42公里接力賽。

菊島澎湖跨海馬拉松賽今天共區分有42公里綠蠵龜組、42公里接力的海洋守護組、21公里天人菊組、11公里燕鷗組和5公里小雲雀組等進行，其中42公里全程馬拉松有646人、21公里有1257人，參賽選手在陰霾強風下前進。

澎管處表示，今年菊島澎湖跨海馬拉松賽今年邁入第8屆，今年有超過3400人參加，除國內3000多名選手外，也吸引外籍選手前來挑戰，包括美國、澳門、紐西蘭、菲律賓、新加坡、馬來西亞、南非等19個國家101名選手參賽，一起在風中跳島挺進。

澎湖跨海馬拉松賽在全程賽道沿途上，設有10處美食補給，供有100道在地特色美食，馬公觀音亭終點站則有30個地方道地風味的園遊攤位，供參賽選手品嚐，選手可邊跑邊欣賞海島美景之餘，還可享用在地特色美食，留下美好回憶。

澎湖縣政府推廣冬季旅遊、刺激離島觀光消費，1日起至115年1月31日推出「冬遊澎湖消費券」活動，今天來澎參加馬拉松賽的本島或外籍選手，還可以領取500元消費券。（編輯：陳仁華）1141102