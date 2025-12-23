澎湖路口瞬間變修羅場 19歲男大生遭貨車猛撞緊急轉院搶命

澎湖路口驚傳重機車禍，19歲大學生頭部重創急轉高雄搶命。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖縣馬公市文學路與文前街岔路口，22日下午驚傳一起嚴重交通事故，1名年僅19歲的澎湖科技大學男大生騎乘機車行經該處時，疑似因不明原因與一輛小貨車猛烈碰撞，瞬間倒地不起，現場畫面怵目驚心，引發民眾關注。

警方指出，當日下午3時23分接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場處理，初步了解，該名許姓男大生當時沿文前街由東向西行駛，行經路口時，與36歲徐姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，強大撞擊力導致機車零件四散，現場一片凌亂，顯示事故衝擊相當劇烈。

男大生因頭部受到重創，當場失去意識，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，後續因傷勢嚴重，轉院至高雄榮民總醫院進行進一步治療，目前仍在與死神搏鬥中，警方表示，男大生的酒測值已抽血送驗，結果仍待確認，而小貨車駕駛酒測值為零，排除酒駕可能。

至於事故發生的確切原因、是否涉及路權或駕駛疏失，警方仍持續調閱監視器畫面並進行相關調查，肇事責任尚未釐清。這起事故也再次提醒用路人，行經路口務必減速慢行，避免憾事再度發生。

