澎湖農曆春節運輸大戰開啟 服務計畫出爐

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島疏運高峰期，就是農曆春節連假，澎湖縣政府於春節尖峰期間，將於2月15日至16日在台北國際航空站設置聯合候補櫃檯；另於2月14日至16日在台北、台中及高雄國際航空站，以及2月20日至23日於澎湖航空站設置民眾服務處，提供旅客候補諮詢服務，並視實際機位需求滾動協調航空公司加開加班機。

今年春節連假疏運期間，航空公司透過自主加班及調整放大機型，已提供逾10萬1840個座位數；縣府主動再協調航空公司增開33班加班機，提供5552個座位數。春節尖峰時段設置聯合候補櫃檯或民眾服務處，協助現場旅客進行候補作業。

廣告 廣告

旅遊處表示，自1月7日起開設「春節民眾機位需求服務平台」，截至1月29日已受理逾 3200筆登記資料，並依實際需求再協調立榮航空及華信航空增開春節加班機。惟受航空公司機隊調度能量有限，欲完全滿足尖峰日期及時段之需求仍有實際困難，部分航線因機隊調度限制或登記人數不足，致無法再行增開加班機，敬請民眾體諒。

春節疏運期間，旅客搭機當日務必攜帶與訂位姓名相符之有效身分證明文件(如國民身分證、戶口名簿等)，並請提早抵達機場辦理報到及安檢作業，最遲須於航班起飛前30分鐘完成報到與劃位手續；逾時未完成者，航空公司得依規定取消機位。如因故無法搭乘原訂航班，亦請於航班起飛前主動通知航空公司取消訂位，並至原開票處依機票規定辦理退票，以維護自身權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

明鋒面到轉雨！寒流週末起連3天襲台 凍番薯剩9度

北捷車廂驚傳「老鼠出沒」 照片曝光

