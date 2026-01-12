澎湖農村再生及青創表現亮眼 縣務會議表揚
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今(12)日主持縣府第1011次縣務會議，公開表揚澎縣在農村再生、青年社區參與，以及永續旅遊等領域表現傑出的團隊與青年行動者，肯定他們長期深耕地方、勇於創新，為澎湖注入源源不絕的發展動能。
湖西鄉湖東社區以「3生」(生活、生產、生態)與「4照」(照人、照景、照護、照產)為核心理念，在社區發展協會與居民共同努力下，成功形塑具韌性與創意的農村樣貌，不僅在全國974個農村中脫穎而出，榮獲農業部第3屆「金牌農村銅牌獎」，社區總幹事劉謦榕更榮獲第4屆「農村領航獎」殊榮。
「洋洋墨水工作室」以「離島之聲-自媒體產出培力計畫2.0」計畫，深入探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶，讓離島故事被更多人看見；「流嚮工作室」以「瓦硐村五感生活體驗」計畫，透過文化保存、環境教育與永續旅遊，活化白沙鄉瓦硐村的地方風貌；「樂鱗閣」以「尋海・宮藝」帶領民眾在廟宇看見澎湖的海洋記憶，串聯信仰與海洋文化；「土土實驗工作室」以「如何起厝？-小小材料實驗室」，引導島嶼的孩子與設計師、農夫與老師，從材料出發，共同思考與地方共生的建築想像。
此外，「東福海上育樂」以「與海共生-東嶼坪的守護行動」，結合東嶼坪在地故事、環境教育與海洋復育行動等，推動人與海洋的永續共生，榮獲全球首屆「好旅行故事」自然組冠軍，讓世界看見澎湖的海島價值。
