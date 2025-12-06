澎湖選情新焦點｜宣布參選後勤走基層 葉竹林再次呼籲在野整合才能贏回澎湖

▲葉竹林出席「金卓越社區選拔及縣績優社區選拔—活力社區幸福菊島」活動。（圖／葉竹林臉書）

【記者 范東平／澎湖縣 報導】無黨籍前馬公市長葉竹林在11月30日正式宣布參選澎湖縣長後，近日行程明顯更為密集。從社區活動、藝文展覽，到地方運動賽事與職業團體年度大會，都能看見他與鄉親互動的身影。葉竹林不只勤跑基層，更透過具體行動展現「承擔澎湖」的決心。

在12月5日，國民黨副主席李乾龍到訪澎湖，對外表示國民黨會「定於一尊」，將提名自己黨籍候選人。此話一出，也讓地方更加關注在野整合的可行性。而根據一位長期關注地方政治的澎湖媒體人分享，當天採訪所感受到的重點反而凸顯了葉竹林在在野版圖中的關鍵角色。

地方觀察指出：葉竹林的支持度，是目前在野最有可能挑戰陳光復的力量。

最近一次民調顯示，葉竹林與現任縣長陳光復的差距最小；相比之下，國民黨內部若未整合，將難以形成真正的競爭態勢。該名媒體人也評估，若國民黨執意推出自家候選人，反而可能削弱整體在野能量，使選情陷入三腳督。

對於李乾龍此行並未安排與他見面，葉竹林僅以平實態度回應：

「希望李副主席能多留幾天，多聽聽澎湖的聲音。」

葉竹林再次重申：贏回澎湖的關鍵，不是執意提名，而是整合所有願意共同努力的在野力量。

他強調團結才是勝選前提，也呼籲國民黨應放下本位主義，以大局為重，贏回澎湖來奠定2028政黨輪替的基礎。

即使在國民黨表態將自行提名後，葉竹林仍未被動影響行程安排。這兩天他連續現身多場地方活動，包括桌球冬季聯賽、中興藝廊攝影展、西衛社區金卓越選拔活動、護理師護士公會大會、龍門村聯歡晚會等 ，持續與鄉親交流、傾聽心聲，呈現一位準備擔起責任的縣長參選人的形象。

地方輿論普遍認為：

葉竹林的勤快與親民，是他在這場選戰中最具穿透力的優勢。

而他所主張的在野整合，也被視為目前最務實的勝選策略。

在縣長選戰逐漸升溫的此刻，葉竹林仍以穩健步伐走向基層，展現堅定而不躁進的態度。他表示，未來仍會持續努力，不把話說死，但一定會用最真誠的方式向鄉親報告自己的想法。

澎湖2026選戰變化快速，但可以確定的是，葉竹林已成為在野陣營中不可忽視的重要力量。

▲葉竹林活躍於地方社團、宮廟文化及公益關懷等活動。（圖／葉竹林臉書）

▲葉竹林活躍於地方社團、宮廟信仰及公益關懷等活動。（圖／葉竹林臉書）