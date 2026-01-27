澎湖郵局啟動「郵政傳情幸福前行」 寒冬送暖關懷獨居長者

澎湖郵局捐贈民生物資，結合澎湖縣榮服處關懷年長榮民（眷），活動圓滿完成。(圖／澎湖郵局提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／綜合報導】歲末寒冬之際，中華郵政股份有限公司澎湖郵局近期啟動「郵政傳情幸福前行」，關懷獨居長者活動，今(27)日由蔡南德局長偕同謝馨慧副局長、鄭又誠專員等一行蒞臨榮服處，捐贈儀式由余熙明處長率領林玉彩副處長、廖誠和總幹事及榮服處同仁接受民生物資乙批，余處長對於澎湖郵局的寒冬送暖，嘉惠澎湖地區年長獨居榮民(眷)，敬表深深的謝意。

(左起)郵局謝副理、蔡南德局長、榮服處余處長、林副處長。(圖／澎湖郵局提供)

捐贈儀式結束後，余處長及林副處長陪同澎湖郵局蔡局長等人探視高齡99歲的聶姓伯伯、96歲歐伯伯及91歲榮民遺眷等人，此次訪慰的對象均是在澎獨居的高齡長輩，榮民服務處平時運用服務同仁及榮欣志工，綿密地居家關懷探視，讓戎馬一生的長輩及其弱勢眷屬，由國家來照顧、安享晚年。

澎湖郵局辦理「郵政傳情幸福前行」寒冬送暖活動，由蔡南德局長（中）率隊參與。(圖／澎湖郵局提供)

蔡南德局長表示，澎湖郵局對於社會公益活動一向不遺餘力，希望藉由本次的捐贈活動，讓獨居榮民長者及弱勢家庭都能感受到社會的溫暖，過個溫飽的好年；更希望透過捐贈活動能拋磚引玉，鼓勵更多企業和民眾響應各項公益活動，讓愛與關懷能夠持續傳播下去。

余熙明處長強調榮民服務處秉持照顧服務榮民宗旨，定時關懷轄內榮民、榮眷的生活狀況，將單身及獨居長者列入特別照顧對象，每3天或14天派員到宅訪視關懷，並視個案需求轉介長照中心提供送餐、居家服務、復康巴士等多元服務，適時連結社福資源，建構完善社會安全網。

澎湖郵局蔡南德局長探視高齡獨居榮民，關心長者生活狀況。(圖／澎湖郵局提供)

