澎湖酒駕撞車狂潮！20歲男撞飛車輛零件電箱碎裂 竟是3度酒駕

20歲酒駕男狂撞車電箱竟曾因酒駕被軍方退伍。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖馬公市6日凌晨3時30分發生一起驚險的酒駕肇事事故，1名20歲的陳姓男子酒後駕車返家途中失控，接連撞上路邊停放的汽車及中華電信電箱，巨響驚醒附近居民，現場混亂零件四散，情況相當危險。

警方調查，陳男駕駛白色休旅車，行經三多路右轉文光路時疑因車速過快、未保持安全距離，失控撞上對向停放的銀色自小客車，撞擊力道強大，不僅將2車零件撞得四散，連陳男車輛前方車牌也噴飛，甚至波及路旁中華電信電箱，造成設備損壞。

廣告 廣告

事故發生後，附近住戶被巨響驚醒，紛紛走出門查看並報警。警方迅速到場封鎖現場，並對陳男進行酒測，測得酒測值高達0.90mg/L，隨即依酒駕肇事及公共危險罪嫌將他移送偵辦。現場清理時，警方還向附近居民借用清潔工具協助清理散落零件，場面一度混亂。

更令人咋舌的是，陳男今年已2度酒駕被查獲，且曾因此被軍方汰除退伍，退伍後靠打零工維生，仍租住於馬公重光地區。他向警方供稱，當晚與友人喝下約6瓶啤酒後便自行駕車返家，卻不料再度釀下大禍，凸顯酒駕問題的嚴重性與反覆性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救