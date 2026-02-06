澎湖醫療院所跨院合作 救回OHCA患者

（中央社澎湖縣6日電）衛福部澎湖醫院建構的「菊島守心鏈」跨院合作機制，最近從鬼門關前適時救回一名OHCA的黃姓男子，目前已恢復意識，生理功能恢復狀況良好。

澎湖醫院表示，最近大陸冷氣團接連來襲，氣溫驟降，澎湖一名69歲黃姓男子，在馬公菜市場採買時，突發性驟然倒下，消防局獲報趕抵現場，患者已OHCA（到院前心肺功能停止），立即施予急救及建立呼吸通道，並在送醫到院途中實行2次電擊，後續轉送至衛福部澎湖醫院救治。

澎湖醫院急診團隊搶救後，患者呈現ROSC（恢復生命徵象），但意識仍昏迷，執行電腦斷層檢查為急性心肌梗塞，影像顯示99%阻塞，所幸在奇美醫院心臟血管內科醫師黃沛頡、澎湖醫院心臟內科主治醫師陳嗣堯共同帶領心導管團隊，成功順利打通心臟冠狀動脈，分別於阻塞處完成支架置放，後續心臟恢復冠狀動脈血流，目前患者已順利恢復意識，並轉普通病房靜養，生理功能恢復狀況良好。

澎湖醫院表示，澎湖縣衛生局、消防局與醫院急診、心臟及胸腔重症專科團隊建構有「菊島守心鏈，急救一線牽」機制，共同運用跨團隊跨院合作模式，成功將心肌梗塞病患從鬼門關前搶救回來，守護澎湖民眾健康。（編輯：李錫璋）1150206