澎湖鐵皮屋「1鍋油酥」釀400平方公尺大火 整棟燒成骨架

澎湖鐵皮屋油鍋失控44分鐘全燒剩骨架。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖縣湖西鄉菓葉村28日中午驚傳鐵皮屋火警，一場原本日常的燒餅製作過程，卻因油鍋起火瞬間釀成大火，熊熊烈焰伴隨大量濃煙直衝天際，嚇壞附近居民，消防局接獲通報後立即展開大規模救援，所幸火勢在約44分鐘內獲得控制，未傳出人員傷亡。

澎湖湖西鐵皮屋烈焰吞噬整棟燒到只剩骨架。（圖 ／翻攝畫面）

消防局表示，今日12時56分接獲民眾報案，指出湖西鄉菓葉村155號一處鐵皮屋冒出大量黑煙，疑似發生火警。湖西消防分隊第一時間出動2輛消防車、3名消防人員前往搶救，並同步通報自來水公司加壓供水，同時請台電公司協助現場斷電，以避免二次災害發生。

消防人員抵達現場時，火勢已迅速擴大燃燒，鐵皮屋內存放大量保利龍製品、塑膠袋及書籍等易燃雜物，加上鐵皮結構不耐高溫，火焰快速蔓延，現場濃煙密布，指揮官立即請求支援，消防局隨即調派第二梯次人力增援，包括馬公、澎南、白沙、西嶼及龍門港消防分隊，共計出動12輛消防車、24名消防人員，全力投入滅火行動。

經消防人員持續灌救，火勢於下午1時40分成功控制，燃燒面積約400平方公尺，整棟鐵皮屋幾乎全毀，僅剩焦黑骨架，財物損失相當嚴重，初步了解，起火原因疑似為製作燒餅油酥時，油鍋不慎起火所致，但實際起火原因與詳細財物損失情形，仍需由消防局火災調查科進一步鑑定釐清。

消防局也呼籲民眾，從事油炸或高溫烹調作業時務必提高警覺，周邊應避免堆放大量易燃物品，並備妥滅火設備，以防類似意外再次發生。

