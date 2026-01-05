澎湖限定年終獎金！ 250人搭快艇赴姑婆嶼首採「黑金」紫菜

姑婆嶼今年首發採收團，迎著晨曦登島採收。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年專屬澎湖人年終獎金「黑金」紫菜首發團，今(5)日由白沙赤崁北海遊艇碼頭250名民眾分搭5艘快艇，迎著晨曦前往無人島姑婆嶼，採收第一批野生紫菜，由於今年冷氣團「給力」，紫菜又長又多，不少民眾都採收10至20斤紫菜，以現場收購價每斤300元計算，算是小賺一筆。

澎湖「黑金」紫菜，最大的野生產地，就是位於北海的無人島姑婆嶼，因採收期在農曆年前，每年可採收2～3次，被澎湖人視為年終獎金來源。姑婆嶼雖是無人島，但紫菜採收權為赤崁信仰中心龍德宮所有，在紫菜生長期間，還派人上島留守，並觀察紫菜生長情形，配合天候狀況，通知採收日期，由廟方按照丁口數收取費用，今年每人收1500元。

廣告 廣告

今年因接連幾波寒流過境，給予姑婆嶼野生紫菜極佳生長環境，但東北季風強烈遲遲無法成行，紫菜又怕雨，遇雨就會掉落。今日東北季風稍歇，因此赤崁龍德宮決定成行，昨(4)日就廣為週知。主委鄭進豐表示，今年紫菜生長相當理想，廟方雇請5艘快艇，分載250人登島。

當快艇滿載採集人員登島後，依照傳統慣例，由廟方燃放鞭炮為信號開始採集，只見「全副武裝」人員，頭戴斗笠、手著漁網手套、腳穿草鞋，並用面紗蒙臉，再搭配漁網、塑膠籃等，就是澎湖傳統採紫菜標準配備，現場也出現不少外勞面孔，由於收穫頗豐，只能臨時用木棍當扁擔，2人合力氣喘吁吁抬上船，當船回赤崁港，就有專人收購，農漁局也派員現場秤重，了解今年紫菜產量。

紫菜採集身手了得，攀岩穿梭手腳並用。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

