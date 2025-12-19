澎湖青年組巡守隊淨灘 海廢再製成裝置藝術

清澈的海水、潔白的貝殼沙灘，澎湖優美的景色，總是吸引大量旅客造訪，然而美麗的海岸，每年秋冬卻受到來自世界各地的海漂垃圾侵襲，一群青年因此組成巡守隊，希望用行動為海洋盡一分心力。

工作室創辦人唐采伶說道，「那麼漂亮的海邊，結果有好多好多的垃圾，那個垃圾又很特別，可是邊撿邊覺得說，這些東西它是垃圾嗎？是不是洗一洗放在那邊就很漂亮。」

團隊將回收的海廢改造成各種物品，2025年夏天，他們更在後寮遊客中心內打造了「漂流美術館」，透過五顏六色的廢棄物訴說環境的故事，希望吸引旅客停下腳步、重新思考海洋議題。

駐村藝術家戴碩毅認為，「這一間就是我們的海廢便利商店，就是我們常常會講說，便利商店雖然帶給我們方便，但就真的也是對大海造成了很大的不便。」

廢棄的生活用品，在創意轉化下變成裝置藝術，也讓減塑理念走進日常。回顧團隊10年的環教行動，在過去被視為冷門的淨灘活動，如今不僅獲得當地政府的重視，也逐漸成為居民的愛鄉行動。

唐采伶表示，「10年後，我們有一點點成績了，就是我們講的話有人會聽了，所以給我的感覺真的是這樣的堅持，終究還是會讓人家看到，我們真正想要做什麼。」

團隊也呼籲，海廢問題不能只靠撿，唯有從源頭減量，才能真正還給地球一個健康美麗的海洋。