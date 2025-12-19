澎湖青年組巡守隊淨灘 海廢再製成裝置藝術
清澈的海水、潔白的貝殼沙灘，澎湖優美的景色，總是吸引大量旅客造訪，然而美麗的海岸，每年秋冬卻受到來自世界各地的海漂垃圾侵襲，一群青年因此組成巡守隊，希望用行動為海洋盡一分心力。
工作室創辦人唐采伶說道，「那麼漂亮的海邊，結果有好多好多的垃圾，那個垃圾又很特別，可是邊撿邊覺得說，這些東西它是垃圾嗎？是不是洗一洗放在那邊就很漂亮。」
團隊將回收的海廢改造成各種物品，2025年夏天，他們更在後寮遊客中心內打造了「漂流美術館」，透過五顏六色的廢棄物訴說環境的故事，希望吸引旅客停下腳步、重新思考海洋議題。
駐村藝術家戴碩毅認為，「這一間就是我們的海廢便利商店，就是我們常常會講說，便利商店雖然帶給我們方便，但就真的也是對大海造成了很大的不便。」
廢棄的生活用品，在創意轉化下變成裝置藝術，也讓減塑理念走進日常。回顧團隊10年的環教行動，在過去被視為冷門的淨灘活動，如今不僅獲得當地政府的重視，也逐漸成為居民的愛鄉行動。
唐采伶表示，「10年後，我們有一點點成績了，就是我們講的話有人會聽了，所以給我的感覺真的是這樣的堅持，終究還是會讓人家看到，我們真正想要做什麼。」
團隊也呼籲，海廢問題不能只靠撿，唯有從源頭減量，才能真正還給地球一個健康美麗的海洋。
其他人也在看
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 7
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
凍感直逼大陸冷氣團！平安夜全台濕冷 聖誕節「再探低溫」
氣象專家林得恩表示，下周三（24日）水氣偏多，降雨機會較大，「今年平安夜，又濕、又冷！」此外，25日聖誕節當天，氣溫將再探低點。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
午後變天「全台有雨」！高山有望飄雪 聖誕夜迎超持久冷空氣
今明兩天（19、20日）受南方雲系影響，全台有雨，尤其下半天至明日清晨降雨明顯，高海拔山區（3500公尺以上）甚至有降冰霰或雪的機會。天氣風險分析師吳聖宇表示，週日（21日）起，東北季風再增強，迎風面北部與東半部仍有短暫陣雨，中南部天氣回穩；下週二（23日）季風減弱，天氣較穩定，但聖誕夜又將迎來一波強勢東北季風，影響時間較長。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
明起雨區擴大！週末3地防大雨「北東濕涼到下週」 高山有望下雪
氣象署指出，明後天東北季風減弱，但南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨；下週日、下週一（22日）東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中21日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部較...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發起對話
雨中過聖誕！未來10天「3波冷空氣接力」 下到一片紅通通
今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高。氣象專家賈新興表示，未來10天將有3波東北季風接力，其中聖誕節當天水氣偏多，略偏濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！明南方水氣通過 全台雨彈連轟2天
今天(18日)東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五起南方水氣通過，週六(20日)將是水氣最豐沛的一天全台有雨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冬雨報到！今天起全台有雨 東半部防大雨
南方雲系北移影響，全台今（19）日天氣明顯轉為不穩定，降雨範圍擴大。中央氣象署指出，水氣逐漸增多，東半部地區整天都有短暫陣雨，並可能出現局部較大雨勢，西半部降雨機率也在下半天明顯提高，外出建議隨身攜帶雨具，以備不時之需。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發起對話
變天倒數！全台有雨又降溫 「3地區」雨勢最大
深夜變天！氣象粉專「天氣風險」表示，今（18）日夜間南海水氣向北移入，台灣西半部雲量增多，週五至週六全台有雨，其中東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，氣溫也略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
全台濕涼轉雨！南方雲系北移水氣激增 週日再度轉冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（19）日發布最新預報，受南方雲系北移影響，全台自今天起水氣顯著增加，降雨 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
明起降溫轉雨一路濕到週末！這天東北季風再增強 未來一週天氣曝
今（18）日東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中宜蘭降雨最為明顯，累積雨量來到大雨等級，新竹以南為多雲到晴；各地早晚較涼，低溫約15至19度，白天北部、東北部及東部也偏涼。氣象粉專也提醒，週五週六各地有短暫陣雨，容易下雨天氣將持續至週末。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
3波東北季風接力！北東明起冷回1字頭 桃園以北耶誕灑冷雨
東北季風18日將帶來冷雨，以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，19日降雨範圍遍及全台，且未來1週共有3波東北季風接力影響，3地區3500公尺以上高山有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明北東轉雨「3地下最大」！未來1週3波東北風接力 平安夜再降溫
氣象署指出，明天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。氣溫方面，臺灣各地及澎、金低溫16～20度，馬祖14度，高溫北部、宜花及澎湖、金門20～24度，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
今3區慎防大雨！明天「全台有雨」機率高 未來10日天氣一次看
今天受東北風影響，迎風面水氣漸增，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；中南部影響輕微、晴時多雲，北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。前空軍氣象聯隊聯隊長林得恩表示，明天至20日，東北季風減弱、南方雲系接替北抬，全台各地降雨機率將提升。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東部海域5.1地震！氣象署：未來3天恐仍有餘震
中央氣象署公告，今（12/18）日晚間7時32分，台灣東部海域發生芮氏規模5.1有感地震，地震深度31.6公里，屬於淺層地震；震央位於花蓮縣政府東北方18.3公里處，位在台灣東部海域，北部明顯感受到搖晃。太報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週五 (12/19) 偏東風配合南方水氣北上，週五週六各地有短暫陣雨，容易下雨天氣將持續至週末
明天天氣如何？ 週五週六(19日-20日) 高壓迴流偏東風環境，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較為不穩定，外出請記得攜帶雨具。氣溫略下降，日間高溫約21-24度；夜間低溫則沒有太大變化。 週日下週一(21日-22日) 受到東北季風再增強影響，環境逐漸轉乾，天氣轉為穩定，除了北部及東半部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26-27度，但日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。期間臺灣周邊沿海風浪較大，海上作業請注意安全。 下週二下週三(23日-24日) 東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東半部地區仍為陰天，局部降雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大，早出晚歸請注意保暖。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 23 小時前 ・ 發起對話
東北季風接力影響！清晨最低溫12.5度 明起北台灣氣溫稍回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在嘉義縣竹崎鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，迎風面有短暫雨，清晨各地偏涼，白天北部、宜蘭感受稍涼，中南部、花東感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；周日（21日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 1