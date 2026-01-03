澎湖青農逐夢有成 「秧米草莓園」熱鬧開幕

▲秧米草莓園開幕。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】由澎湖青農曾右鑫所經營、位於東衛的「秧米草莓園」於3日上午熱鬧開幕，吸引許多親子家庭到場共襄盛舉。縣長陳光復特地出席力挺，親自體驗採草莓、草莓大福DIY及園區導覽解說，肯定曾右鑫勇敢逐夢、深耕農業的用心與努力，並為鄉親打造一處結合農業、生態教育與觀光休閒的特色農場，讓民眾假日能夠親近土地、同遊體驗農村樂趣。他同時鼓勵在地業者與鄉親支持「澎湖好農」標章認證的優質農產，讓澎湖的好味道持續被更多人看見。

陳光復表示，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，能在這樣嚴峻的自然條件下成功種植草莓相當不容易。來自花蓮玉里的曾右鑫，是縣府輔導的青農，因軍旅生涯結識現任妻子，成為澎湖女婿。懷抱對農業與土地的熱情，他將家鄉務農經驗帶入澎湖，並在縣府輔導與支持下，逐步克服土壤貧瘠、銀合歡剷除及整地作業等挑戰，成功活化閒置廢耕地，搭建網室並以離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等友善農法，依草莓生長需求精準給水給肥，最終實現打造「秧米草莓園」這座現代化觀光果園的夢想。

陳光復也分享，曾右鑫創業初期相當辛苦，除了生活壓力，更曾因颱風影響導致首批草莓全數歉收，但他始終不放棄，展現出對生命的韌性與對農業的堅持，充分體現澎湖人「三點水精神」，不僅值得肯定，更成為許多青年學習的榜樣。期盼他的成功經驗，能吸引更多年輕人返鄉投入農業、文創與地方產業，共同為澎湖注入新動能。

曾右鑫表示，他來自花蓮玉里，因軍旅生涯來到澎湖。自小跟隨父親務農，對農作種植一直懷抱濃厚興趣。結束長達10年的軍旅生涯後，毅然決定投入草莓園的開創與推廣；尤其在成為父親後，更加堅定投入農業的信念，也期盼未來草莓園能發展為結合食農教育與親子旅遊的友善場域。

回顧草莓園成立的過程，他特別感謝縣府及農會的協助，從廢耕農地活化計畫到各項農業資材補助，提供了關鍵支持，讓他能一步步實現農業創業的夢想。

「秧米草莓園」面積約1,916平方公尺，種植草莓約5,000株，並同步規劃番茄等多元作物，提升整體農業附加價值。園區結合導覽解說、生態教育、DIY體驗及甜品開發，打造兼具觀光、教育與農業特色的寵物友善農遊場域，展現離島新型態農業經營模式。未來園區將採網路預約制方式營運，誠摯邀請鄉親與遊客一同走進園區，體驗澎湖農業的創新與活力。