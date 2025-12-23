澎湖風帆新星陳翊豐揚威國際 議長陳毓仁頒發獎金勉勵 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖縣風帆船運動再傳捷報！本縣帆船運動明日之星、就讀石泉國小六年級、年僅11歲的選手陳翊豐，日前代表澎湖參加「港澳台帆船邀請賽」及「泰國亞洲錦標賽」，在兩項國際賽事中皆勇奪U13組冠軍，表現亮眼，為澎湖在國際舞台爭光。

澎湖縣議會議長陳毓仁，也是縣內帆船委員會主委，特別公開頒發獎金表揚陳翊豐的優異表現，並在教練Alex及陳媽媽王冰嫻陪同下，肯定陳翊豐長期投入訓練、勇於挑戰的精神。

陳議長表示，風帆船是一項必須與風浪抗衡、順勢而行的運動，選手除了技術，更需要強大的心理素質與毅力，陳翊豐年紀雖小但不怕辛苦，始終堅持訓練、朝目標邁進，如今在國際賽事中連奪兩座冠軍，正是對自己努力最好的證明。

陳翊豐年紀雖小但不怕辛苦，始終堅持訓練、朝目標邁進，如今在國際賽事中連奪兩座冠軍，正是對自己努力最好的證明。(陳媽媽王冰嫻提供)

陳毓仁也以張浩為例勉勵翊豐，只要持續熱愛這項運動、穩健累積實力，未來不僅能在國際舞台持續發光，更有機會朝奧運殿堂邁進，縣議會也將持續支持基層體育發展，身為帆船委員會主委，陳毓仁以鼓勵選手並爭取資源為使命與榮譽，期盼培育更多優秀選手，讓澎湖在國際體壇持續被看見。

