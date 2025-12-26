澎湖風櫃國小連線韓國小學 線上交流迎佳節

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣風櫃國小深化國際教育與跨文化學習，今天與韓國Chungwoon小學進行線上共學，並舉行「韓國聖誕禮物開箱交換活動」，共同迎接歲末佳節，讓跨國友誼持續深化。

風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小與韓國Chungwoon小學兩校學生今天展開線上交流，透過線上遊戲與任務闖關，讓孩子們一起學習，並用英語溝通，認識耶誕節與新年在台灣與韓國的不同傳統慶祝活動，進一步了解不同文化、建立跨國友誼。

廣告 廣告

風櫃國小還舉辦「韓國聖誕禮物開箱交換活動」，來自韓國Chungwoon小學的耶誕禮物充滿祝福，讓學生們驚喜不已，為校園增添節慶溫度。

林妍伶表示，風櫃國小舉辦的跨國線上共學交流活動，以素養導向課程為核心，全校學生「做中學、說中學、分享中學」，讓學生在跨文化互動中拓展視野，落實國際教育與多元文化教育的精神。（編輯：張雅淨）1141226