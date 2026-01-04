澎湖首座草莓自助農場！ 暖冬產量少 草莓880元／斤

果園內長滿一顆顆又大又圓的草莓。（圖／東森新聞）





現在想吃草莓得多花錢！澎湖第一座的草莓自助農場，因為暖冬，草莓產量減少，導致價格大漲。一斤草莓要價880元，而桃園地區也要500、600元，顧客說比起之前貴了快兩倍，他們真的吃不消。

果園內，長滿一顆顆又大又圓的草莓，每一顆都紅通通，看起來飽滿多汁，周末假期吸引大批遊客前來摘採，因為這可是澎湖第一座草莓自助農場。

遊客：「要整顆紅的才可以喔，整顆紅的才可以喔。」

這間草莓園就在澎湖東衛，但其實澎湖土壤貧瘠，農作物不易生長，草莓園主引入現代化技術，將荒廢農地成功轉型。

草莓園主曾右鑫：「自己那時候在軍中，是有在家旁邊中2、300顆草莓，針對澎湖環境作種植，後面就是毅然決然，有小朋友之後，想要打造一個澎湖在地的親子農場。」

草莓園的打造大大提升澎湖觀光產業，遊客還能動手做草莓大福，但近期草莓不便宜，暖冬導致產量減少也是一大原因，澎湖地區草莓一斤就要880元，其他像是桃園地區現在一斤約500－600元，台北內湖草莓一斤大約350－600元之間，而苗栗大湖則依照不同品種，價格落在一斤600到800元之間，相較之下澎湖草莓明顯貴了不少。

桃園水果店業者：「因為今年草莓價格大漲，受氣候影響差很多，現在一台斤差不多500多塊，產地可能要600多。」

記者vs.顧客：「（你認為它的價格）太貴了，（怎麼說），草莓一斤要500多太扯了，我們去採也200多而已。」

比起過去，價格漲了快要2倍，不少民眾無法接受，但業者也有招數。

桃園水果店業者：「一盒這樣子就是260元，我們會分兩盒這樣賣，這樣顧客小家庭也會接受。」

只能說想要在這個冬季，吃到滿滿的草莓，民眾恐怕要墊墊荷包。

