澎湖首座「權責型失智據點」啟用 打造更完善失智照護支持網

澎湖首座「權責型失智據點」啟用 打造更完善的失智照護支持網





衛福部自去（113）年推動「權責型失智社區服務據點試辦計畫」以來，在澎湖縣政府衛生局的鼓勵與輔導下，天主教靈醫會惠民醫院攜手榮民服務處，於榮服處退伍軍人協會現址成立「惠心憶校-權責型失智據點」。5日舉行祈福禮暨揭牌儀式，由高國卿神父主禮，澎湖縣長陳光復受邀出席，與各界貴賓共同見證澎湖在失智照護服務上的重要里程碑。

陳光復指出，澎湖65歲以上人口已接近21%，截至今年6月推估本縣失智症人口約1,824人，其中有1,133人確診。隨著高齡化加速，失智照護需求愈加迫切，他特別感謝惠民醫院深耕澎湖近70年，並在此階段承擔起更重要的失智照護任務。透過結合醫療、照顧與專業訓練的日照服務據點，能為有 BPSD的失智個案與家庭提供更完整支持，也讓忙於工作的照顧者得到喘息，安心將家人交給專業團隊照護。

廣告 廣告

惠民醫院胡彼得院長表示，澎湖明年將邁入「超高齡社會」，平均每12位65歲以上長者中，就有 1 位罹患失智症。對中、重度患者而言，生活需高度仰賴照顧者協助，不論在經濟或心理上，對家庭都是沉重壓力。而惠心憶校主要服務輕度失智長者，希望透過社交互動與活動設計來延緩失智症，幫助長輩維持生活自理能力。

更多新聞推薦

● 藍白版《財劃法》上路後爭議待解 國民黨立院團批民進黨延宕修法罔顧承諾