澎湖首座「秧米草莓園」打造離島特色農遊

記者古可絜／綜合報導

為推動農地活化與青年從農，澎湖縣政府農漁局持續輔導青農投入特色農業經營，位於澎湖縣東衛地區「秧米草莓園」即是結合政策資源與個人努力的具體成果。園主曾右鑫來自花蓮玉里，因軍旅生涯來到澎湖服役，成為澎湖女婿後，選擇退役返鄉落地生根，投入農業創業行列，並成為「澎湖好農」的一員。

秧米草莓園以網路預約制方式營運，規劃園區導覽、草莓生態解說、草莓及香草盆栽體驗、草莓大福及冰沙DIY、食農教育活動等多元內容，結合觀光、教育與農業，打造離島特色農遊體驗。此外，園區引進智能咖啡機，並與知名甜點品牌合作推出草莓千層蛋糕，同時規劃為寵物友善園區，展現新型態農業經營模式。

澎縣府農漁局表示，澎湖長期面臨土壤貧瘠及銀合歡盤據等問題，透過「活化廢耕農地多元利用計畫」，協助有志從農者改善農地條件，曾右鑫於113及114年間陸續申請相關補助，進行銀合歡剷除、整地作業，並獲得錏管及儲水桶等農業資材支持，成功將荒廢農地轉型為現代化草莓園，後續並取得澎湖好農標章，極力配合安全農業政策，成為無毒生產最佳典範。

秧米草莓園採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等技術，面積約1,916平方公尺，種植草莓株數約5,000株，同時規劃番茄等作物，提升農業附加價值，儘管初期曾遭逢颱風考驗導致首批作物歉收，園主仍不氣餒，持續調整栽培管理方式，逐步穩定生產。

澎湖首座「秧米草莓園」開園，結合觀光、教育與農業打造離島特色農遊體驗。（澎縣府農漁局提供）

（澎縣府農漁局提供）

（澎縣府農漁局提供）

（澎縣府農漁局提供）