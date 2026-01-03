澎湖首間草莓園揭幕 「秧米農園」朝向食農教育與觀光農場邁進

澎湖第一家草莓園「秧米農園」開幕，各界嘉賓來臨。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕天生帶有農耕基因，來自花蓮玉里的曾右鑫，飄洋過海在澎湖與妻子締結「山海盟」，並選擇結束10年職軍生涯，留在第二故鄉澎湖，完成觀光果園的夢想，並成為「澎湖好農」行列一員。今(3)日「秧米農園」開幕，澎湖縣長陳光復、文化局長陳鈺雲、工策會總幹事張豪澤、縣議員蘇育德、澎湖縣農會總幹事陳邦碩等人，都前往共襄盛舉。

由於澎湖土壤貧瘠，廢耕地林立，遭銀合歡盤據，成為澎湖「三害」之一，曾右鑫的「秧米農園」位在東衛，土地部分承租、部分則是友人慷慨借用，佔地約500餘坪，光是整地、清除生命力強韌的銀合歡，僅憑一己之力很難完成，還好同樣來自台灣的友人徐靖軒、還有在澎湖擔任職軍的弟弟等協助，才讓曾的「秧米農園」漸具雛型，踏出築夢的第一步。

隨著空地環境整理後，旋即展開第2步搭建網室，以離地栽培、滴灌、溫濕度監控、給水給溫、病蟲害防治等方式種植，但第一年就受到颱風氣候嚴厲的考驗，導致首批種植草莓顆粒無收，還好曾右鑫早已做好心理準備，重新收拾心情再培育新苗，堅信自己能逐夢踏實的信念，一直支撐他持續前行。

雖然退伍前規畫斥資百萬，就可能圓夢，但現實生活及隱形成本增加，現已貸款投資200多萬元，曾右鑫在追夢之餘，也要平衡生活上的開銷，因此四處接營區自動販賣機及海巡署監視系統工程，讓妻子溫飽不成問題，才能持續在觀光農場夢想之路前進完夢。

澎湖縣長陳光復大啖草莓，直呼好吃。(記者劉禹慶攝)

