澎湖馬公北辰市場年貨大街 市長點燈開賣送春聯

（中央社澎湖縣12日電）澎湖馬公北辰市場年貨大街今天點燈後展開，採買年貨的民眾湧入市場採買，馬公市長黃健忠與台聯黨主席周倪安分別在市場送紅包袋與春聯，現場充滿過年喜氣。

過年的腳步近了，大紅燈籠高高掛的馬公北辰市場年貨大街點燈儀式，今天由黃健忠與代表會主席歐銀花等人共同在拉炮聲中展開，市場採買年貨人潮湧現，現場也贈送採買民眾紅包袋，期能帶動商機，激發市場經濟活力。

有意投入下屆澎湖立委選舉的台聯黨主席周倪安，

今天也到馬公北辰市場，分送採買民眾「幸福美馬 福氣好年」春聯與紅包袋，盛讚馬公市長黃健忠營造美麗新馬公的成果，並為未來選戰相互加油。

黃健忠表示，馬公北辰市場是澎湖最大傳統市場，是民眾採買年節民生用品最大集中地，更是地方經濟與文化象徵；透過市場點燈活動，除增添節慶氛圍外，也期盼更多人潮前來採買年貨，帶動商機。

澎湖縣警察局馬公分局為確保民眾採買年貨安全，在北辰市場等周邊道路，規劃相關交通管制，嚴禁汽機車進入市場巷道，讓民眾有個徒步安全環境，安心採買年貨。（編輯：李錫璋）1150212