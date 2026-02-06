澎湖馬公城隍廟捐贈腳踏車 助岸巡隊機動巡查

（中央社澎湖縣6日電）澎湖馬公城隍廟今天捐贈腳踏車一批給海巡署第七岸巡隊，提供各岸巡安檢單位機動巡查，守護澎湖安全。

馬公城隍廟董事長顏嘉弘今天率所有董監事前往第七岸巡隊捐贈腳踏車，由隊長張維權代表接受。

顏嘉弘表示，澎湖第七岸巡隊長張維權最近前往城隍廟參拜祈福時，雙方提及岸巡的安檢站分散在港區或偏僻的岸際附近，往往巡邏或執勤時，有狀況發生時車輛不便到達，影響執勤效率，決定將今年春節慰問金所需的經費，改為捐贈具機動性與節能環保的腳踏車一批，以回應岸巡需求，讓岸巡人員在港區及沿岸巡查時更加便利與安全，有助於提升勤務效率。

海巡署第七岸巡隊在澎湖全島共設有37處安檢所和29處執檢站，其中有20處較急需腳踏車等配備，隨時執行港區與沿岸巡查，日夜守護澎湖沿海岸與民眾安全。（編輯：李錫璋）1150206