澎湖馬公城隍廟攜手在地業者 研發特色餅乾

（中央社澎湖縣23日電）澎湖馬公城隍廟今年與在地的「澎湖伯」特色品牌合作，研發出具有地方特色的餅乾，今年3月將參加日本東京食品展，開拓國際市場，帶動澎湖產業發展。

馬公城隍廟與澎湖知名的「澎湖伯」業者合作，今天在城隍廟發表澎湖特色餅乾，為澎湖名產注入全新的創意與文化內涵。

馬公城隍廟董事長顏嘉弘表示，澎湖宗教文化底蘊深厚，在地產業能量豐實，過往宮廟多以制式的仙貝作為與信眾結緣或回饋的供品。今年與「澎湖伯」合作研發具有地方特色的餅乾，提供給來自各地的信眾與遊客品嚐，感受澎湖宗教文化與風土人情，同時提升澎湖名產價值，對在地產業具有實質助益。

「澎湖伯」執行長楊國隆表示，此次與馬公城隍廟合作研發在地產品，特別融入澎湖元素，兼具品質與風味，讓民眾能感受到澎湖文化記憶，進而帶動地方產業發展。

楊國隆指出，今年與城隍廟合作，除了最知名的花生酥與干貝醬外，還有研發「魚皮」、「魚骨」、「蝦餅」等口味。3月將參加在日本東京舉辦的國際食品展，讓澎湖的特色名產能走向世界，行銷海內外，開拓國際市場。（編輯：黃世雅）1150123