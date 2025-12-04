澎湖馬公西濱水岸南北串聯工程 獲「城市工程品質金質獎」

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府「馬公西濱水岸南北串聯工程」，榮獲今年高雄市土木技師公會主辦「城市工程品質金質獎」。此獎項為全國城市工程的重要品質指標，獲獎展現澎湖在水岸營造、公共環境及永續城市上的成果獲得全國肯定。

評選委員指出，馬公西濱工程整體規劃與品質管理均達到高度成熟，兼具景觀美學、文化再現與使用者友善度，是「兼具視野、深度與城市氣質」的示範案例。5大評審亮點全面展現水岸升級成果，包括：工程品質精確到位、水岸景觀整合度高、海洋文化明確呈現、永續理念具體落實及公共性顯著提升。

沿線新建的風帆公園、觀景高台、活動廣場、谷地花園、大榕樹休憩點等節點，已成為散步、運動、拍照、看海與假日市集的熱門場域，為馬公打造出一條兼具日常與觀光價值的水岸生活帶。沿途以風帆造型、海洋色彩以及島嶼植栽的使用，使水岸空間更具澎湖印象，城市品牌感大幅提升。

澎湖縣政府表示，此次獲獎象徵地方建設的專業度與市民生活品質同步提升，未來將持續強化海岸廊帶規劃，推動更多優質公共空間，讓澎湖成為更具魅力的海洋城市。同時設計視野開敞、環境友善，讓兒童、長者及行動不便者都能輕鬆使用，是開放空間「真正向所有人敞開的一步」。

馬公西濱水岸南北串聯工程，提供民眾親海空間。(記者劉禹慶攝)

