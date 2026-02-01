澎湖高麗菜王揭曉 洪丙仲奪冠單顆重達22.5台斤

▲縣長陳光復出席第10屆澎湖新高麗菜王比賽。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】「第10屆澎湖新高麗菜王比賽」於昨(31)日在烏崁社區活動中心熱烈展開，澎湖縣長陳光復親自到場為農友們加油打氣，除了肯定菜農多年來的辛勞，更見證今年「高麗菜王」誕生的精采時刻。最終，由洪丙仲以單顆最重22.51台斤奪下高麗菜王；單顆體積最大與最漂亮獎，則分別由葉美靖及李玉葉奪得。

▲第10屆澎湖新高麗菜王比賽。

為了提升髙麗菜產值並實質增加農民利潤，烏崁社區已連續10年舉辦這場別具特色的比賽。今年共有22位在地菜農精心挑選自家的高麗菜參賽，一顆顆碩大的巨大高麗菜在社區活動中心前整齊排開，吸引許多民眾前往觀賞。

陳光復表示，烏崁高麗菜之所以聞名全國，背後全是農民與時間賽跑的堅持。這裡的高麗菜，從播種到收成約需經歷7個多月的成長期，在強勁的海風與鹹水的洗禮，菜農堅持自然栽培，才淬鍊出烏崁高麗菜獨有的香甜、脆嫩，這不僅是澎湖農業的驕傲，更是烏崁珍貴的品牌。

陳光復指出，社區將高麗菜加工製成特色產品，如高麗菜酸、高麗菜炸、高麗菜酸肉包等，不但延長農產品的生命週期，更帶動地方經濟轉型。他期盼未來能將這份屬於澎湖的驕傲帶往台灣本島交流，讓全國看見澎湖農業的實力。