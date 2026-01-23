澎湖鳥嶼漁船擱淺2人落海 1人獲救1人失蹤

澎湖今（23）日發生一起意外，下午2時許一艘漁船在鳥嶼附近擱淺，船上2人落海，海巡人員立刻通知搭漁船趕赴現場搶救，救起一名船員無生命危險，但船主目前仍失蹤尚未尋獲。

澎湖鳥嶼發生漁船擱淺翻覆意外。（圖／翻攝畫面）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所於下午14時28分，透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺情事，立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救。

海巡人員搭船將一名船員救起。（圖／翻攝畫面）

鳥嶼安檢所人員隨船前往海上協尋，統籌現場救援作業，於14時54分成功將落海吳姓船員救起，吳男意識清楚無生命危險，隨即後送至本島三軍總醫院救治，

初步了解該船除吳姓船員外，尚有一名吳姓船主未尋獲，海巡人員與友船於海上持續展開搜索作業，全力投入救援行動。

海巡呼籲，民眾於港區作業或航行時，應留意岸邊及水域安全，務必減速航行並注意周邊狀況；另如發現不法情事或需海巡單位協助服務時，請立即撥打「118」海巡服務專線通報。

