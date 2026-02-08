澎湖黑幫毒梟落網！ 5名暴力集團成員一舉被警察拘捕

澎湖毒梟集團落網吳姓暴力大哥與5名成員同步被逮。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖縣政府警察局局長林樹國自上任以來，立即將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品列為治安重點工作，並指示警方展開「除暴檢肅地方幫派行動」。此次行動由澎湖縣警察局刑事警察大隊與馬公分局共同成立專案小組，針對吳姓男子為首的販毒暴力犯罪集團展開長期蒐證。經調查，吳嫌自114年下半年起，多次藉勢號召聚眾橫行馬公市區，涉及妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等多起案件，其行徑囂張，嚴重威脅澎湖縣治安。

在專案小組掌握足夠證據後，警方持拘票、搜索票同步行動，成功將吳姓主嫌及4名共犯拘捕到案，並查扣犯罪使用的手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。全案目前依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害及毒品等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，吳嫌及沈姓共犯經法官裁定羈押禁見。

廣告 廣告

林樹國局長嚴正表示，「暴力犯罪零容忍」是警方執法的基本原則，對危害社會秩序的不法分子絕不寬貸。他呼籲民眾若遭受暴力威脅，應勇於報案或提供線索，讓犯罪分子無所遁形。警方將持續打造菊島優質治安環境，保障縣民及觀光客的生命財產安全，強化澎湖縣的整體社會秩序。此次專案行動的成功，不僅彰顯警方打擊黑幫與毒品犯罪的決心，也提升了民眾對地方治安的信心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

搭地鐵撿到皮夾 照護員丟郵筒歸還「1動作」挨告：被貼上犯罪者標籤

《世紀血案》爭議延燒！寇世勳道歉：對歷史悲劇認知不足 喊話劇組停止製作