澎湖黑糖糕與南化蜂蜜聯名 「金鑽黑糖糕」空運直送南化

澎湖黑糖糕與南化蜂蜜結盟。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

「漂洋過海來看你…」，澎湖的黑糖糕與南化區養蜂產銷班第一班蜂蜜結合，策盟推出「金鑽黑糖糕」，且為克服保存期限，每日凌晨三時制作後，空運來南化遊客中心，與澎湖同步販售。南化遊客中心指出，黑糖糕漂洋過海來，希望給大家最美味的甜品。

是巧合也是結緣，南化人到澎湖玩，遇到黑妞黑糖糕的業者，大家各自展現故鄉最香甜的特色產品，就這樣黑糖糕遇上南化蜂蜜，而有了金鑽黑糖糕的誕生。南化養蜂產銷班班長陳俊男表示，到澎湖總要吃在地的黑糖糕，且要多帶幾盒回來分享，巧的是與業者聊著聊著，就有了異業結盟的想法，且立即付諸行動。

黑妞黑糖糕公司代表戴美枝表示，公司是屬澎湖觀光旅遊業周邊產業，為了拚觀光，同時也與台南在地優質小農合作，特別推出以南化天然蜂蜜製作的蜂蜜桂圓黑糖糕，這不僅是對南化蜂蜜的肯定，也是幫養蜂班擴大通路，一起共好，讓好東西廣為周知，更希望對觀光及小農盡一點社會責任。

如今澎湖黑妞黑糖糕與南化養蜂班第一班開啟異業結合，黑糖糕產品導入南化天然純蜂蜜，並開發出南化遊客中心限定蜂蜜桂圓口味黑糖糕「金鑽黑糖糕」，如此甜蜜的糕點，讓遊客中心的遊客驚喜竟可吃到來自澎湖的甜點。最特別的是為了克服保存期限，黑妞黑糖糕公司每日凌晨三時做好後，立即空運來到南化遊客中心上架，所幸除了立即品嘗外，遊客中心也提供冷凍微波版本黑糖糕，而遊客買回家還可冷凍後用微波或電鍋加熱，即有軟Q的蜂蜜黑糖糕可食，香氣四溢