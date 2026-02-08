澎湖黑糖糕風味再創新 農曆新年前推出金鑽蜂蜜口味搶市

「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，榮獲iTQi(國際風味暨品質評鑑所)風味絕佳獎章。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖伴手禮代表黑糖糕，經業者鄭龍蛟不斷研發精進，口味不再侷限於原味，近年來陸續推出巧克力、水果、起司及堅果口味，其中最具代表性的「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，2025年以絕佳風味榮獲iTQi(國際風味暨品質評鑑所)風味絕佳獎章，被譽為「食品界米其林」，今年再度推出「金鑽黑糖糕(桂圓蜂蜜)」，即日起上市。

金鑽黑糖糕延續品牌一貫對原料與製程的堅持，透過蜂蜜調和整體甜度，並選用香氣成熟的桂圓乾，讓黑糖原有的厚實風味更顯柔順，入口綿密細緻，香氣沉穩不膩，甜度收斂，適合偏好低甜、耐吃口感的消費者。

鄭龍蛟表示，此口味屬於品牌全新嘗試的風味版本，並非常態販售商品，希望透過不同原料的搭配，探索黑糖糕在風味層次上的更多可能，也保留傳統點心原有的質樸感，「金鑽黑糖糕(桂圓蜂蜜)」即日起正式販售，適合作為節慶送禮、民宿接待點心或旅遊伴手禮的新選擇。

曾是遠洋漁船水手的鄭龍蛟，歷經世界各國風浪與風景，見識無數文化與飲食風貌，卻始終忘不了家鄉澎湖黑糖糕的樸實味道，返鄉後創立黑糖糕食品，歷經多年研發，於2024年推出全新升級的黑妞2.0黑糖糕，以創新口味與製程，讓澎湖傳統糕點成功躍上國際舞台。

曾是遠洋漁船水手的鄭龍蛟(左二)，返鄉研發黑糖糕口味，屢獲國際大獎。(記者劉禹慶攝)

