澎湖 前漁會總幹事 擬選望安鄉長

連任澎湖區漁會4屆總幹事、將屆齡退休的蔡月嬌（右二），2026年可望出馬角逐望安鄉長寶座。（許逸民攝）

澎湖縣望安鄉長寶座十餘年來在許龍富和葉明縣兩大家族爭奪下互有輸贏，雙方卻也因此官司纏身，能再推出的人選不多，目前外傳葉明縣的妻子、同時也是澎湖區漁會4屆總幹事將屆齡退休的蔡月嬌「代夫出征」機率最高，至於許家會派誰出馬角逐，仍待家族討論。

望安鄉包括望安島、將軍澳嶼、東吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、花嶼等有人島，自第11屆至19屆鄉長選舉，一直有無法連任的魔咒，其中11至14屆由許有竹、許龍富輪流當鄉長；15、16屆又變成時任議員葉明縣的弟弟葉忠入、許龍富各任一屆，許龍富因涉賄選，16屆任職1年就因當選無效確定下台，由葉忠入補選當選；17屆由許龍富長子許賢德接棒、18屆換彭亞湖，現在19屆又由許賢德重新執政。

但許賢德因民國105年起涉賣官、浮報貪汙，被檢廉查出並羈押4個月，在今年4月2日起訴並以280萬元交保，同月21日復職，如今官司待審，爭取連任機會不高。

目前傳出蔡月嬌正積極籌備鄉長選舉，台東關山人的她，嫁到澎湖望安，因明年就要65歲屆齡退休，因此今年3月總幹事任滿就轉至漁會望安分部主任一職，也為明年望安鄉長選舉備戰。

至於許龍富的兒媳陳佩真，103年首度出馬參選望安區議員，以100多票之差敗給連任的葉明縣，卻因葉明縣及其時任鄉長胞弟葉忠入，在105年6月因標售抵稅地圖利案定讞入監去職而遞補，並連任迄今，再度開啟許家在望安地區的政治勢力。這些年地方經營有聲有色，暫沒聽說有轉換跑道意願，因此許龍富家族下屆鄉長是否推派人選，仍有待觀察。