澎湖 前漁會總幹事 擬選望安鄉長
澎湖縣望安鄉長寶座十餘年來在許龍富和葉明縣兩大家族爭奪下互有輸贏，雙方卻也因此官司纏身，能再推出的人選不多，目前外傳葉明縣的妻子、同時也是澎湖區漁會4屆總幹事將屆齡退休的蔡月嬌「代夫出征」機率最高，至於許家會派誰出馬角逐，仍待家族討論。
望安鄉包括望安島、將軍澳嶼、東吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、花嶼等有人島，自第11屆至19屆鄉長選舉，一直有無法連任的魔咒，其中11至14屆由許有竹、許龍富輪流當鄉長；15、16屆又變成時任議員葉明縣的弟弟葉忠入、許龍富各任一屆，許龍富因涉賄選，16屆任職1年就因當選無效確定下台，由葉忠入補選當選；17屆由許龍富長子許賢德接棒、18屆換彭亞湖，現在19屆又由許賢德重新執政。
但許賢德因民國105年起涉賣官、浮報貪汙，被檢廉查出並羈押4個月，在今年4月2日起訴並以280萬元交保，同月21日復職，如今官司待審，爭取連任機會不高。
目前傳出蔡月嬌正積極籌備鄉長選舉，台東關山人的她，嫁到澎湖望安，因明年就要65歲屆齡退休，因此今年3月總幹事任滿就轉至漁會望安分部主任一職，也為明年望安鄉長選舉備戰。
至於許龍富的兒媳陳佩真，103年首度出馬參選望安區議員，以100多票之差敗給連任的葉明縣，卻因葉明縣及其時任鄉長胞弟葉忠入，在105年6月因標售抵稅地圖利案定讞入監去職而遞補，並連任迄今，再度開啟許家在望安地區的政治勢力。這些年地方經營有聲有色，暫沒聽說有轉換跑道意願，因此許龍富家族下屆鄉長是否推派人選，仍有待觀察。
其他人也在看
澎湖打造友善照顧 共融共好（2） (圖)
澎湖社區日間作業設施暨身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會，8日在澎湖身障中心登場，現場除了學員的表演，還展示手作、繪畫、編織等作品，展現出堅持與希望的精神。中央社 ・ 14 小時前
澎湖區漁會放流海膽（2） (圖)
澎湖區漁會7日在澎湖近海海域舉辦海膽放流活動，共計放流5000顆人工育成的馬糞海膽種苗，盼藉實際行動恢復澎湖海洋生態環境。中央社 ・ 1 天前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
秋冬天就該去金門！搶攻普發1萬元市場 金門業者推優惠方案
老兵召集令熱血回歸 x 島嶼生活節超Chill登場 【記者 洪美滿／金門 報導】「ITF台北國際旅展」今（7）台灣好報 ・ 1 天前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 20 小時前
一級保育類動物「台灣狐蝠」出沒花蓮 族群達166隻
台灣狐蝠是台灣體型最大的蝙蝠，其頭形似狐、翼展可達1公尺，是《野生動物保育法》列瀕臨絕種保育類野生動物，2024年《台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅（NCR）」等級，花蓮市上空經常可見台灣狐蝠蹤影。花蓮分署與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公...CTWANT ・ 22 小時前
盧秀燕關關難過關關過？
台中市長盧秀燕於6日召開記者會，對非洲豬瘟防疫過程做得不夠好，兩度鞠躬道歉；此外，農業局長、環保局長與動保處長均免職作為懲處。盧亦在7日赴議會專案報告時再次鞠躬道歉。盧在議會報告中稱本土沒有非洲豬瘟，一定是外來入侵，但將疫情鎖在台中，病毒沒外流，陸續解封，台中也會加嚴管理等。中時新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 17 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前