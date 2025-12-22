澎湖 善款挹注 惠民啟智中心重建開工

天主教惠民啟智中心22日舉行重建動土典禮，由各界貴賓共同參與。（許逸民攝）

天主教惠民啟智中心是澎湖唯一一所身心障礙日間教養機構，因使用45年已成危樓，過去在各界善心人士捐輸下，仍無法湊足8000萬元工程經費，最終在百世多麗文化教育基金會董事長藍俊昇伉儷伸出援手補足經費後，於22日舉辦「重建工程動土儀式」。

惠民啟智中心表示，動土儀式象徵希望的開端，但重建之路漫長，後續仍需社會大眾的共鳴與支持，感謝善心企業化身成為愛的大天使，讓服務使用者有一個嶄新的家。因為他們以無私的愛心與堅定的行動，成為此次重建服務大樓工程最重要的助力。

特地出席的澎湖縣長陳光復也讚說，獨力承擔重建工程的費用極為不易，他感謝藍俊昇在重建最艱辛的時刻慷慨解囊，注入關鍵支撐力量；政府資源有限，但民間愛心無窮，每一份援手都可以為小天使們多撐起一雙翅膀，陪他們走得更穩、更遠。

成立於民國70年2月的天主教惠民啟智中心，同年7月經澎湖縣政府核准立案，為澎湖第一所身心障礙日間教養機構，也是澎湖唯一。致力服務中重度以上智能及多重障礙者，提供啟智教育、職能訓練與就業輔導，是澎湖身障照顧的核心力量，已陪伴超過2000位身心障礙者。

惠民啟智中心由呂若瑟神父創立，在110年被列危樓。為提供更安全、完善與具無障礙的環境，開始展開此次重建工程籌募工作，盼完工後為日照、教保、復健與家庭支持提供更完善且多元服務，打造更安全、舒適的照顧空間。

藍俊昇說，能為這群需要幫助的孩子盡一分心力，是他與妻子的榮幸，盼能盡己所能，給予他們實質的幫助。