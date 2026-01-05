澎湖 姑婆嶼紫菜盛產 260人搶採黑金

澎湖姑婆嶼採野生紫菜盛會5日上午登場，今年紫菜因天候條件佳，長得特別茂盛。（許逸民攝）

澎湖姑婆嶼是全台唯一紫菜保護區，在赤崁公廟管理下，一整年只能按廟方通知統一登島採收2至3次。5日難得風浪轉小，260位民眾趁著強烈冷氣團南下前的好天氣，分乘5艘快艇，從白沙鄉赤崁碼頭浩浩蕩蕩前往船程30分鐘外的姑婆嶼登島，採收有「黑金」之稱的第一批野生紫菜。

姑婆嶼為無人島，但紫菜採收權歸赤崁村龍德宮所有，在紫菜生長期間，會特地派人上島留守，並觀察紫菜生長情形，配合天候狀況，開放購買採集證的民眾前往採收，讓村民拚賺年前紅包。

因接連幾波東北季風過境，給予野生紫菜極佳生長環境，加上少雨條件，使得今年紫菜既長又茂盛，雖從去年起採集證一張已漲到1500元，但今年還是讓不少民眾趨之若鶩。登島民眾每個都是全副武裝，穿著草鞋、戴網具、手套、頭套、帽子，以及塑膠袋、濾水網等。

有民眾直言，今年只要登島採收的都可賺回來，不少人在2小時內，輕輕鬆鬆採了5斤，手腳俐落的20斤都沒問題。以現場收購價每斤300元計算，起碼第一趟就已回收採集證費用，運氣好的話，農曆年前後至少還能有1次以上採集機會。

紫菜為可食性紅藻，素有澎湖黑金之稱。地方人士表示，往年登島採集證是由龍德宮依丁口數分配，每張千元計價，但因物價上漲，因此去年採集證開始漲到每張1500元，因此報名人數已不若往年熱絡，但仍是赤崁村一大盛事。