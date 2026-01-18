澎湖「年年有魚路跑」登場 啦啦隊女神安芝儇到場應援

南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

2026年澎湖年年有魚路跑活動，18日上午在澎湖縣政府前登場，總共有2300多人報名，其中有一千人是從台灣本島飛過去參賽。活動請到韓國人氣啦啦隊女神安芝儇來代言，安芝儇不只熱舞，也下場陪跑。所有參賽者完賽後，都能獲得一尾一公斤的石斑，大家都很開心。





「今天我們一起加油！」韓國啦啦隊女神安芝儇在台上熱舞，為路跑活動炒熱氣氛。2026年澎湖年年有魚路跑活動，18日上午在澎湖縣政府前登場，總共吸引2300多名跑友報名。活動請到安芝儇來代言，安芝儇也下場陪跑，和粉絲們親切互動。澎湖縣長陳光復：「今天有兩千三百多人，有從台灣來的一千人，也有我們鄉親一千多人一起來參與。」

路跑分11公里和5公里親子組，也有不少家長帶著小朋友來體驗。參與學生：「跑得很累！」還有明天要段考的國中女學生也被爸爸抓來跑：「我爸給我報的，我昨天晚上才知道原來我今天要來路跑。」女兒吐槽老爸，原來爸爸是安芝儇的粉絲，還特別穿了2024南韓國家隊主場孫興慜球迷版的球衣來，誠意十足。參與民眾：「我們是為了小安來的，女兒明天要段考，對啊，允文允舞，養心練力，會讀書也要會運動。」





終點處有澎湖美食等著跑友，炸物、海鮮粥，滿滿新鮮食材正好補充能量，最重要的是每個人都能抱回一尾超大的石斑魚。參與民眾：「開心啊，拿回去給阿嬤處理吧，我不會用只會吃。」澎湖縣教育處體育保健科長麻雅芳：「這個魚呢就是象徵豐收有餘啊，祝福我們跑者在跑完這樣子的賽程之後，不僅得到我們澎湖縣的縣魚，既新鮮又肥美，也能夠得到我們澎湖縣政府對這個跑者滿滿的祝福。」澎湖縣教育處長陳晶卉：「我們是希望運動賽事能夠帶動觀光，同時我們的觀光也能夠，支持我們的運動發展。」澎湖進入觀光淡季，縣府舉辦大型運動賽事，推廣全民運動的同時，行銷在地農漁產，要讓跑友內外都健康。













