澎湖「有聲無影」馬西大橋又浮出檯面 內海藍色公路辦說明會

西嶼鄉長李添進希望藍色公路能規劃遊憩港，直通南海旅遊。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選舉年接近，馬西大橋議題再起，經費需求約200億元，始終落在「規劃」階段，澎湖縣政府辦理「內海藍色公路」地方說明會，蒐集地方意見、完善交通與觀光發展規劃，希望能取代馬西大橋興建空窗期，早日完成馬西便利生活圈規劃。

澎湖縣政府為提升西嶼與馬公間交通便利性，促進內海觀光與在地發展，分別在西嶼赤馬社區活動中心、馬公重光社區活動中心，舉辦「澎湖縣重光漁港開發內海藍色公路航線可行性評估案」地方座談會，由副縣長林皆興主持，許國政、莊光大、呂黃春金、蘇育德、許月里議員及馬公市民代表會與西嶼鄉民代表會到場關心，各界代表及民眾踴躍出席，交流意見。

澎湖縣政府說，西嶼與馬公之間現行陸路距離長，冬季受東北季風影響，交通往返及就醫、通勤不便，限制地方生活機能與觀光發展。希望以「內海藍色公路」方式提供更短且多元的交通選擇，兼顧民生通行、緊急醫療需求及觀光旅運發展，期能提升整體交通韌性與生活便利性。

說明會中，顧問團隊鼎漢國際工程顧問股份有限公司說明計畫緣起、發展目標及整體藍圖，公布在地居民與觀光旅客問卷調查結果。調查顯示，多數居民支持推動藍色公路航線，並認為有助於改善西嶼對外交通及促進地方發展；同時提出對於碼頭設置、班次安排、轉乘接駁及配套措施等具體建議。

議員許月里早在8年前就提出藍色公路構想。(記者劉禹慶攝)

