澎湖「白沙鄉代會主席」傷 小客車相撞貨車翻
澎湖一處十字路口發生嚴重車禍，自小客車與貨車相撞導致貨車車身側翻，現場碎片四散，發出巨響嚇壞目擊民眾。自小客車駕駛為白沙鄉代表會主席吳良添，車禍中膝蓋受傷。警方初步研判事故可能肇因於兩車車速過快，加上澎湖東北季風側風強勁，使貨車翻覆。所幸雙方駕駛均僅受輕傷，事故發生在周三早上9點30分左右，澎湖馬公市文德路與經國路岔路口。
事故發生時，該十字路口號誌為閃黃燈狀態。貨車正往前行駛，而左側的自小客車卻未停下，直接撞上貨車後車斗。撞擊力道使貨車車身傾斜，側翻後又向前滑動了幾公尺，同時發出巨大聲響。事故後，貨車側面著地，路面上散落著車殼零件。自小客車也嚴重受損，車頭完全變形，保險桿整片剝落。
一名正在處理漁具的目擊民眾表示，雖然沒有直接看到車輛的來向與去向，但聽到很大的聲響，讓他嚇壞了。事故發生後，有員警騎著機車趕到現場。
消防局接獲通報後，立即派出3輛車、6名人員前往現場搶救。地面上仍清晰可見車禍痕跡。兩位駕駛都因此受傷送醫，其中自小客車駕駛吳良添膝蓋受傷。據推測，吳良添當時可能正前往澎湖區漁會洽公途中發生車禍。
警方初步研判，此次車禍可能是因為車速過快，再加上東北季風側風強勁，才導致小貨車翻覆。所幸雙方駕駛都只有輕傷，沒有造成更嚴重的傷亡。
