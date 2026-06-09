澎湖 竹市氣爆影響 綠徵召吳淑瑾再延

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

尋求連任的澎湖縣長陳光復，今年農曆大年初一因傷臥床至今，但隨著年底縣長選舉腳步接近，民進黨澎湖縣長接替參選人選漸趨明朗。原定10日黨內中執會將完成徵召程序、據傳由陳光復「牽手」吳淑瑾「代夫出征」，正式接受提名參選澎湖縣長，未料因9日凌晨新竹發生重大氣爆事故，相關提名行程臨時取消並延期辦理。

而這也是吳淑瑾徵召案繼空軍飛安事故後，第二度因重大事件而延後。據了解，民進黨原規畫於6月3日召開選對會及中執會，正式拍板澎湖縣長提名人選，由陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，代表民進黨角逐年底縣長選舉。

廣告 廣告

然而就在提名前夕，空軍岡山基地一架T-34C初級教練機發生飛安事故，造成2名資深中校飛官殉職。黨中央考量事故影響，緊急取消原定提名作業，並將相關程序順延一周。

後續民進黨安排於10日中執會重新處理縣市長提名案，並盛傳規畫由吳淑瑾北上接受徵召，同時由兼任民進黨主席的賴清德總統為吳淑瑾披上綵帶。不料，昨日凌晨新竹市高翠路一處民宅發生嚴重氣爆，造成多人傷亡。由於事故重大，民進黨中央再度調整相關行程，提名活動因此臨時喊停。

對於提名作業接連受到影響，吳淑瑾表示，重大災害與人命安全當然應列為優先處理事項，在人命關天及民生議題面前，提名並非最重要的事。她認為處理事情本來就有輕重緩急之分。

吳淑瑾也表示，目前仍靜待民進黨中央正式完成提名程序，一旦徵召確定，將第一時間向鄉親說明參選理念及未來施政方向，爭取選民支持。