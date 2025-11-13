澎湖一處教會屋頂驚傳爆炸! 初判為"高壓電線斷路"
南部中心／廖璟華 澎湖報導
12日下午一點多，澎湖馬公一間長老教會屋頂突然傳出爆炸聲，民眾甚至拍下當時還伴隨火花的畫面，警消接獲通報到場後，並無明顯火勢，後續發現是高壓電線短路引發的狀況，儘管沒有人員傷亡，但教會大停電，恐怕要等到颱風過後才能修復。
澎湖馬公教會屋頂爆炸，消防隊架梯搶救，初判為"高壓電線斷路"。（圖／翻攝照片）
教會頂樓傳出陣陣爆炸聲，民眾出來查看時，還能看到火花，擔心火勢延燒，同時通報相關單位。目擊者：「跑出來看就哇在冒煙了。」警消獲報到場，緊急從教會內部拉水線要進行灌救，另一旁還有消防隊員架梯從外牆要爬上頂樓。所幸現場僅有燒焦味，並無火勢延燒狀況，消防隊員爬上屋頂後，只看見已經燒焦的電線，以及一個小洞。
高壓電線斷路，澎湖馬公教會屋頂燒出一洞。（圖／翻攝照片）
馬公長老教會牧師廖述哲：「對面的鄰居打電話來，跟我們說好像有爆炸起火這樣，我們趕快出來看其實我們走出來的時候，火已經熄了應該是就是我們的電線，比較老舊然後所以在風雨，可能滲水然後就引發起火。」這起意外發生在澎湖馬公的這間教會，初步了解應該是四樓外的高壓電線短路，才會造成瞬間爆炸起火的情形，所幸教會主建築並未受到影響，也沒有人員傷亡，但颱風天的這場電線走火事件，也導致教會停電，必須等到颱風過後才能找人維修，恢復正常運作。
