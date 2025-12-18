澎湖2天2起重大車禍！19歲男駕駛BMW追撞 80歲女騎士噴飛爆頭亡

記者林盈君／澎湖報導

澎湖連2天發生重大車禍！今（18）日上午，19歲蔡姓男子駕駛BMW行經馬公市光復路，擦撞前方機車騎士、80歲吳陳姓婦人，之後又波及披薩店外停放的3台外送機車，吳陳姓婦人當場無生命跡象，送醫不治。而昨（17日），也發生19歲鄭姓女子駕車碰撞，造成58歲騎士謝姓女子身亡。連續2天發生死亡車禍，肇事的都是19歲青年，導致2名女騎士身亡。

蔡男駕駛自小客車追撞前方機車，造成吳陳姓婦人送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午9時許，蔡男駕駛白色BMW轎車，沿著光復路往西衛方向行駛，行經光復路186號附近時，不明原因撞擊前方機車，造成騎士吳陳姓婦人噴飛，連人帶車倒地，當場失去生命跡象，其頭部受到重創、現場血跡斑斑，旁邊披薩店外的3台機車也被波及。

澎湖縣消防局接獲報後，隨即派遣人車前往救援，緊急送往部立澎湖醫院，但仍因傷重宣告不治。警方指出，肇事駕駛蔡男酒測值為0，詳細車禍經過及原因，還有待警方進一步釐清。

蔡男駕駛自小客車追撞前方機車，造成吳陳姓婦人送醫不治。（圖／翻攝畫面）

