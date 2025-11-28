澎湖2026最新民調／前馬公市長葉竹林成潛在最強對手

2026年澎湖縣長選舉民調，雖然現任縣長陳光復穩居第一，但前馬公市長葉竹林成為潛在最強對手。（圖：葉竹林臉書）

2026年澎湖縣長選情逐漸升溫，民意調查協會針對潛在候選人競爭力分析結果今天（28日）公布，現任澎湖縣長陳光復領先前馬公市長葉竹林、前縣議員陳雙全，以及前縣議員鄭清發。針對有可能角逐參選的潛在候選人當中，葉竹林以無黨籍身分領先陳雙全、鄭清發，將視為可與其抗衡競爭的潛在強勁對手。此外，藍白力量能否整合也將視爲影響選情的重要競爭關鍵。

由調查結果顯示，若是以三位候選人參選的「三腳督」局面來看，陳光復、葉竹林、陳雙全的投票支持比例分別為34.79%、19.79%、16.24%，但其中有22.04%的選民尚未決定，7.15%的選民拒答；而以陳光復、葉竹林、鄭清發對照的投票支持比例則分別為38.01%、23.07%、7.78%，其中有22.27%的選民尚未決定，8.87%的選民拒答。

若是以兩兩候選人的對照分析，陳光復與葉竹林的投票支持比例分別為35.31%、25.62%，但其中有29.54%的選民尚未決定，9.52%的選民拒答；而若以陳光復與陳雙全對照，投票支持比例分別為38.14%、27.91%，其中有26.31%的選民尚未決定，7.63%的選民拒答；又陳光復對比鄭清發，投票支持比例則分別為46.06%%、16.08%，其中有27.77%的選民尚未決定，10.09%的選民拒答。

從中可見，一對一比較的結果，皆以現任縣長陳光復獲得選民支持的相對比例最高，其次則為前馬公市長葉竹林，與陳光復差距為9.69%，再者則為前縣議員陳雙全，與陳光復差距為10.23%，比例最低者為前縣議員鄭清發，與陳光復差距為29.98%。

由此可知，以三位候選人相互比對，同樣以現任縣長陳光復獲得選民支持的比例最高，而前馬公市長葉竹林及前縣議員陳雙全的支持比例則相當接近。最後，在政黨認同傾向上，具有投票資格的選民當中，民進黨有15.01%的支持度，國民黨有17.41%、民眾黨則有5.96%。

整體而言，對於即將到來的「2026年澎湖縣長選舉」，針對有可能角逐參選的潛在候選人當中，現任縣長陳光復倚賴執政三年多以來的經營紮根，並在掌握既有行政資源的優勢基礎之上，在選民投票支持率的比例相對較高，然而前馬公市市長葉竹林以無黨籍身分領先陳雙全、鄭清發兩位國民黨籍的前縣議員，將視為可與其抗衡競爭的潛在強勁對手，此外藍白力量能否整合也將視爲影響選情的重要競爭關鍵。

本次民調調查對象為澎湖縣六個鄉市（馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉），20歲以上具投票資格的民眾。抽樣方式為住宅電話隨機抽樣，完訪成功率為59.19%、有效樣本數1,069份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.00%，並由MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統執行，調查時間為2025年11月24日到27日，執行單位是民意調查協會。