澎湖3日連環車禍！機車女騎士連撞OHCA 駕駛酒測0仍遭法辦

澎湖連續3日驚傳機車女騎士OHCA，死亡車禍驚悚路口安全隱憂引關注。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖近三日連續發生多起自小客車與機車碰撞車禍，引發社會關注與民眾恐慌，僅17日與18日2天，就連續傳出機車女騎士OHCA（到院前心跳停止）事故，送醫後均宣告不治，事故雖然均未涉及酒駕，但警方仍將依過失致死罪嫌偵辦肇事駕駛。

根據警方調查，18日早上9時22分左右，19歲、高雄籍的蔡姓男子駕駛自小客車，沿光復路由南往北方向行駛，在接近三多路口時，先擦撞前方同向行駛的80歲吳姓女騎士，後續又連撞3輛停放在路邊的機車，事故發生後，吳女倒於路中，意識不清，呈現OHCA狀態。澎湖縣消防局接獲報案立即派遣救護車到場，並對吳女施以CPR、AED及LUCAS等急救措施，隨後送往澎湖醫院急救，但仍於上午10時11分宣告死亡。警方現場酒測顯示蔡男為0.00mg/L，吳女因傷重無法抽血檢測。

回顧澎湖近三日的車禍紀錄16日晚間，馬公市興仁十字路口發生自小客車左轉與外送機車直行碰撞，造成汽車翻覆、4人受傷，其中包括機車騎士與自小客車乘客骨折，17日晚間則發生另一起致命事故：19歲鄭姓女子駕駛自小客車與58歲謝姓女騎士碰撞，謝女倒地呈OHCA，送醫後宣告不治。

連續3天的交通事故凸顯澎湖地區在交通安全管理上的警訊，尤其是涉及高齡機車騎士與年輕汽車駕駛者的潛在風險，專家提醒，駕駛應提高注意力，遵守車速與路口行車規則，並保持與前車安全距離，避免悲劇重演。

警方表示，雖然肇事駕駛均無酒駕紀錄，但仍將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，澎湖連日發生的致命車禍，再次提醒民眾交通安全的重要性，也讓當地居民對路口行車安全議題感到憂心。

