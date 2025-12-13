澎湖X光安檢攔截20萬現金包裹 查獲黃金投資詐騙案

物流人員指出，「有拆到，拆檢的時候，拆到1包現金，然後他那個寄件人，要怎麼查他的電話跟地址。」

紙箱包裹裡面不是物品，疑似夾雜大量現金，安檢所人員通報警方到場，要通知寄件人釐清。

物流人員詢問，「裡面的內容物，警察叔叔你可以打開嗎？」

海巡署澎湖尖山安檢所12日上午，透過X光機檢查物流包裹，意外發現內藏現金，警方拆開後清算共有20萬現金，隨即調閱超商門市監視器，追查出是一名70多歲男子，騎機車前往寄件，但警方聯繫時，民眾仍堅稱是物品維修費用，在獲得男子同意後檢查他的手機，揭發是一起假投資黃金詐騙案。

馬公分局龍門派出所長洪乾都表示，「檢視其通訊紀錄後，確認係遭詐騙集團，以網路交友，結合假投資手法誘騙，並指示寄送現金、規避查緝，經警方耐心勸說，男子始驚覺受騙。」

上個月底，澎湖有民眾同樣依照詐騙集團指示，以超商店到店方式，寄出200萬現金包裹，要投資加密貨幣獲利，所幸及時遭警方攔阻。根據澎湖警察局統計，今年1到11月，已成功攔阻73件詐騙案，比起去年同期50件，明顯增加，12月也成功攔阻5件，提醒民眾務必提高警覺，避免上當。