澎澎曾遭傳烏龍死訊 最新近況曝光了

大家還記得當年紅遍大街小巷的廖峻與澎澎嗎？逗趣的表演是許多人心中的經典回憶。讓不少粉絲感到心疼的是，73歲的資深藝人廖峻在今年4月不幸第三度中風，目前正在家中休養。澎澎則鼓勵他、替他加油。而澎澎過去曾被傳烏龍死訊，她的近況曝光了。

面對老夥伴的病情，澎澎始終在身邊給予鼓勵，其實她平時大多住在苗栗，有工作時才會偶爾北上出門，過去也曾被傳出烏龍死訊。對於這些傳聞，澎澎展現了豁達的態度，用實際行動證明自己活得健康又精彩。

澎澎的螢幕形象向來鮮明，逗趣的說唱風格深植人心，私下的她其實非常感性，一聽到感人的歌曲就會落淚。她在12月17日透過臉書分享了一段可愛的影片，畫面中她現身在好友打造的Hello Kitty王國裡，開心地與大家同樂。澎澎感慨地說人生就是要簡簡單單就能很快樂，唱得不好聽也請大家多多包涵，這種童心不老的態度也讓她充滿熱情。

澎澎提到好友家中的Kitty收藏不只是玩偶，更是一種對生活熱情的證明，提醒著自己永遠不要忘記那個充滿夢想的自我。藉由這些充滿正能量的分享，也讓粉絲安心。澎澎認為人生就是要找到一個讓自己發光發熱、充滿熱愛的事物，不管是表演或玩偶都可以成為力量，讓生命持續綻放光芒。



