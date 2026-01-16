澎澎麵包鞋必收清單！今年冬天最紅「羽絨感懶人鞋」一次看，韓韶禧、Jennie也在穿

【文／Beauty美人圈．LISA】

如果你也發現最近街拍、社群，鞋子一雙比一雙「澎」，那你絕對已經被澎澎麵包鞋包圍了。從厚底、圓潤鞋頭到軟Q外型，這類鞋款不只視覺存在感超高，穿起來還意外好走、好搭，直接成為近年韓國時尚博主們最紅愛的日常鞋型。本篇就一次整理2026冬天必買澎澎麵包鞋，讓你找到最適合自己的一雙。

2026澎澎麵包鞋推薦：The North Face DWR防潑水營地鞋 ，NT$3,380

The North Face 把營地鞋做成羽絨般的澎度輪廓，穿起來保暖又有安全感，外層還加上 DWR 防潑水處理，就算地面微濕、下小雨也不怕。鞋底抓地力夠、包覆性好，不只適合露營、旅行，日常通勤或冬天出門買東西也很實穿，根本懶人必備神鞋。

The North Face 把營地鞋做成羽絨般的澎度輪廓，穿起來保暖又有安全感 圖片來源：The North Face

2026澎澎麵包鞋推薦：Fila x REST&RECREATION羽絨低幫鞋，約NT$2,072

FILA 再次與韓國潮流品牌 REST&RECREATION 聯名，把澎澎羽絨感做到剛剛好，圓潤但不笨重，穿起來腳看起來小一號。低幫設計加上後跟抽繩，穿脫方便、能完整包覆雙腳提供暖度，又有機能感，白色清爽、黑色百搭，日常出門、通勤或旅遊都很合適，真的很適合直接包色處理！

FILA 再次與韓國潮流品牌 REST&RECREATION 聯名 圖片來源：IG@youuuuuume、IG@02._days

2026澎澎麵包鞋推薦：Fila PUFFER 中性保暖懶人鞋，NT$2,280（韓韶禧同款）

韓韶禧同款 Fila PUFFER 系列主打厚實澎感鞋面，搭配抽繩設計，不只保暖度高，包覆感也很安心，完全就是冬天懶人救星。低調圓潤的外型意外好搭，配羽絨外套、針織裙或運動褲都很合理；加上是中性款，男女都能穿，難怪連韓韶禧私服也愛上，屬於那種穿過就回不去的日常型麵包鞋。

韓韶禧同款 Fila PUFFER 系列主打厚實澎感鞋面 圖片來源：Fila

2026澎澎麵包鞋推薦：SUBU 保暖拖鞋，NT$1680（Jennie同款）

說到澎澎麵包鞋界的元老級代表，SUBU 一定榜上有名。整雙以羽絨般的鋪棉結構打造，穿上去真的像把腳塞進被子裡，保暖度直接拉滿；外層防潑水設計，冬天出門倒垃圾、買東西也完全 OK。厚實卻不笨重的鞋型，加上低調全黑配色，難怪 Jennie 私下也愛穿，隨便搭運動褲、帽 T 就很有「不費力的時髦感」，是冬天會一直被翻牌的懶人神鞋。

說到澎澎麵包鞋界的元老級代表，SUBU 一定榜上有名 圖片來源：Dispatch、plain-me

