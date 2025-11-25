澎祖海產加工廠澄清：含鎘超標丁香魚早已全面下架 市面無販售

澎湖澎祖海產加工廠。 圖：澎湖澎祖海產提供

[Newtalk新聞] 澎湖澎祖海產加工廠24日針對媒體報導「水產品鎘超標」事件發布正式聲明指出，113年生產之「澎湖生鮮丁香魚」因鎘含量超標，已於114年4月澎湖縣衛生局查核時全面下架並要求下游回收銷毀，目前市面上絕無該商品販售。廠方強調，114年丁香魚產季起即主動送SGS檢驗多批原料，確認鎘值仍超標後，決定全面停止販售所有供食用之澎湖生鮮丁香魚，以確保消費者食品安全。

【澎祖海產加工廠正式聲明全文】

一、關於澎湖縣衛生局查核及產品資訊之澄清

本公司於114年4月接受澎湖縣衛生局查核，主管機關所指「有效期 10.11.2026」之澎湖生鮮丁香魚產品，實為113年之生產批次。本公司已於查核當下向衛生局明確說明，店內並無販售任何澎湖生鮮丁香魚之產品。

二、本公司已依規定主動處理該批次產品

於接獲檢驗結果後，本公司即刻主動通知所有下游廠商，說明該批澎湖生鮮丁香魚重金屬鎘檢出異常之情形，並要求全面回收與銷毀，完全依照食品安全法規定執行。

三、114年度丁香魚產季：本公司已全面停止販售

為確保食品安全，本公司於114年丁香魚產季開始後，即主動將多批次原料送交SGS檢驗重金屬含量。經多批次檢測後，仍發現鎘值超標，本公司遂即決定：

114年度全面停止販售所有供作食用之澎湖生鮮丁香魚，並已主動通知所有下游合作廠商。

本公司秉持「食品安全優先」之最高原則，對於任何可能影響大眾健康之產品皆採取最嚴格的防護措施。對於本次報導中失實之內容，本公司將保留一切民刑事法律追訴權利，絕不寬貸。

敬請相關大眾、媒體及相關平台 勿再引用或轉載不實資訊，避免造成更多誤解與法律責任。

