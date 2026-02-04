澎科大校長李文熙上任 與縣府、成大簽MOU (圖)

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文根據國健署資料顯示，國內成人吸菸率已降至12.8％，但是職場二手菸暴露率仍高達30.3％，3成以上的上班族健康都受菸害威脅。目前正是尾牙旺季，國健署呼籲，應推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸等菸品，並落實《菸害防制法》室內禁菸規定、善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。成人吸菸率下降 但職場二手菸暴露仍高達30.3％國健署113年國人吸菸行為調查發現，18歲以上成人吸菸率已降到12.8％，較111年下降1.2個百分點，代表民眾整體吸菸情形正在持續改善，但是吸菸率下降的同時，職場二手菸暴露卻依然很高。國健署表示，經過調查發現，18歲以上室內工作者的職場二手菸暴露率竟然仍有30.3％，也就是說平均每10位上班族，就有約3人暴露於二手菸的職場環境，這也顯示國內勞工的健康仍然持續受到菸害威脅。為何要重視職場二手菸暴露？ 職場二手菸會造成哪些影響？由於上班族每天有將近三分之一的時間都在工作，職場環境已是相當重要的生活場域之一，因此職場二手菸暴露風險不容忽視。國健署強調，二手菸中含有上百種有害物質、致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心

KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前